РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и вышел в лидеры, у Сперцяна и Перрена 1+1

«Краснодар» в 6-м туре РПЛ крупно обыграл «Крылья Советов» в Самаре. Хозяева не смогли забить.
1+1 у «Краснодара» оформили Эдуард Сперцян и Гаэтан Перрен.
«Краснодар» вышел на первое место. «Крылья» опустились на девятую строчку.
Россия. Премьер-лига. 6 тур
Крылья Советов - Краснодар - 0:6 (0:3) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Г. Перрен, 3; 0:2 - Э. Сперцян, 13 (с пенальти); 0:3 - Д. Кордоба, 42; 0:4 - Ж. Батчи, 78; 0:5 - Д. Кордоба, 87; 0:6 - Н. Кривцов, 90.
Источник: «Бомбардир»