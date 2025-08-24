РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и вышел в лидеры, у Сперцяна и Перрена 1+1

«Краснодар» в 6-м туре РПЛ крупно обыграл «Крылья Советов» в Самаре. Хозяева не смогли забить.

1+1 у «Краснодара» оформили Эдуард Сперцян и Гаэтан Перрен.

«Краснодар» вышел на первое место. «Крылья» опустились на девятую строчку.