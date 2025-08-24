Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и вышел в лидеры, у Сперцяна и Перрена 1+1

РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и вышел в лидеры, у Сперцяна и Перрена 1+1

Сегодня, 16:51
18

«Краснодар» в 6-м туре РПЛ крупно обыграл «Крылья Советов» в Самаре. Хозяева не смогли забить.

1+1 у «Краснодара» оформили Эдуард Сперцян и Гаэтан Перрен.

«Краснодар» вышел на первое место. «Крылья» опустились на девятую строчку.

Россия. Премьер-лига. 6 тур
Крылья Советов - Краснодар - 0:6 (0:3) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Г. Перрен, 3; 0:2 - Э. Сперцян, 13 (с пенальти); 0:3 - Д. Кордоба, 42; 0:4 - Ж. Батчи, 78; 0:5 - Д. Кордоба, 87; 0:6 - Н. Кривцов, 90.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Краснодар Крылья Советов Перрен Гаэтан Сперцян Эдуард
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Просто-333
1756043906
Отдельное "спасибо" Срач ТВ за "трансляцию" по бесплатному ТВ всего этого тура.Засмотрелись...
Ответить
ivany4
1756044813
В этой корриде главенствовали Быки!!) Молодцы!! Но не забывайте, команда играет так, как ей позволяет соперник и спортивная Удача.
Ответить
JTherry
1756044859
срамотища КС, на глазах губернатора устроить такой погром...((
Ответить
Skull_Boy
1756045330
Вопрос только один откуда "админы" команд находят таких физруков в тренеры и кто таким овощам выписывает "дипломы"
Ответить
guron88
1756045407
Опять как и в прошлой игре, Сперцян с Кривцовым, замутили свой оригинальный розыгрыш углового. Почти под копирку. И опять воплотилось в гол. Молодцы, чё сказать!
Ответить
АК 68
1756045639
Командам Адиева свойственны такие разгромы, поражение Ахмата с Магомедом от Балтики 1:7 в прошлом году тому подтверждение.
Ответить
...уефан
1756045873
...Краснодар с удачной игрой! Терпения хватило досмотреть до 0:З. Сломались Крылышки с начала игры, от того, что удача задом повернулась. Ну, а дальше быки куражились...
Ответить
VVM1964
1756046517
Тур претендует на звание самого результативного в сезоне !, хоть еще весь чемпионат и впереди ! Сколько еще забьют в оставшихся матчах ?...
Ответить
trener7
1756048887
Быков с победой!!! Красавчики!
Ответить
slavа0508
1756048940
Прихлопнули быки крылышек . что ещё скажешь ....
Ответить
