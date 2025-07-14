Подробности перехода в «Краснодар» игрока со статистикой «10+11» в сезоне Лиги 1

Полузащитник «Осера» Гаэтан Перрен близок к переходу в «Краснодар».
«Перевод денег между клубами уже состоялся, «Осер» получил средства. Стороны уже согласовали условия личного контракта. Фиксированная часть зарплаты составит 1,5 миллиона евро в год, а с учетом бонусов общая сумма может достигнуть 2 миллионов.
В контракт включены премии за результативность – 200 тысяч евро за 15 и более голевых действий за сезон.
Остальные бонусы – 300 тысяч евро за участие более чем в 30 матчах за сезон, а также премиальные за чемпионство в РПЛ и победу в Кубке России», – сообщил источник.
- Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатит за Перрена 4,5 млн евро.
- 29-летний француз забил 10 голов и сделал 11 ассистов в прошедшем сезоне Лиги 1.
Источник: Sport24