Подробности перехода в «Краснодар» игрока со статистикой «10+11» в сезоне Лиги 1

Полузащитник «Осера» Гаэтан Перрен близок к переходу в «Краснодар».

«Перевод денег между клубами уже состоялся, «Осер» получил средства. Стороны уже согласовали условия личного контракта. Фиксированная часть зарплаты составит 1,5 миллиона евро в год, а с учетом бонусов общая сумма может достигнуть 2 миллионов.

В контракт включены премии за результативность – 200 тысяч евро за 15 и более голевых действий за сезон.

Остальные бонусы – 300 тысяч евро за участие более чем в 30 матчах за сезон, а также премиальные за чемпионство в РПЛ и победу в Кубке России», – сообщил источник.