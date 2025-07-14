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  • Подробности перехода в «Краснодар» игрока со статистикой «10+11» в сезоне Лиги 1

Подробности перехода в «Краснодар» игрока со статистикой «10+11» в сезоне Лиги 1

Сегодня, 15:38

Полузащитник «Осера» Гаэтан Перрен близок к переходу в «Краснодар».

«Перевод денег между клубами уже состоялся, «Осер» получил средства. Стороны уже согласовали условия личного контракта. Фиксированная часть зарплаты составит 1,5 миллиона евро в год, а с учетом бонусов общая сумма может достигнуть 2 миллионов.

В контракт включены премии за результативность – 200 тысяч евро за 15 и более голевых действий за сезон.

Остальные бонусы – 300 тысяч евро за участие более чем в 30 матчах за сезон, а также премиальные за чемпионство в РПЛ и победу в Кубке России», – сообщил источник.

  • Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатит за Перрена 4,5 млн евро.
  • 29-летний француз забил 10 голов и сделал 11 ассистов в прошедшем сезоне Лиги 1.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Осер Краснодар Перрен Гаэтан
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