Перрен объяснил, почему выбрал «Краснодар» вместо «Спартака»

Сегодня, 09:14
5

Вингер «Краснодара» Гаэтан Перрен рассказал об интересе других клубов РПЛ. О переходе француза к «быкам» было объявлено 23 июля.

– Правда ли, что летом тобой также интересовались «Динамо» и «Спартак»?

– Вокруг меня вообще ходило много разговоров. Знаю, что представители РПЛ проявляли активность на европейском трансферном рынке. Но все решилось довольно быстро, и выбор в пользу «Краснодара» был очевиден, так что я не слишком размышлял о других предложениях.

– После отличного сезона у тебя, как у одного из лидеров Лиги 1, появились предложения из МЛС, других клубов Франции и Саудовской Аравии. Почему выбрал Россию?

– Да, прошлый сезон получился очень успешным, что открыло много возможностей. Я обсуждал это с семьей, учитывая все аспекты каждого варианта, и в итоге «Краснодар» оказался тем проектом, который нам больше всего понравился. Сегодня я ни о чем не жалею, наоборот, очень счастлив и доволен своим решением.

  • 29-летний Перрен провел за «Краснодар» 6 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
  • «Быки» приобрели футболиста у «Осера» за 5 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Галина Бронемясова
1757399189
кто по доброй воле пойдёт к дезеувам, кроме самого дезеува?
Ответить
andr45
1757404044
«Перрен объяснил, почему выбрал «Краснодар» вместо «Спартака» и ДИНАМО) Так, где же объяснение?)
Ответить
FWSPM
1757406870
вобще был очень удивлен этим трансфером как им удалось его заполучить да еще за такие копейки. На рынке очень хорошо работают последние годы. Ни одного игрока дороже десятки а на выходе максимальная эффективность молодцы.
Ответить
кaстрюлька
1757409239
Не захотел в поросячье гуано мазаться
Ответить
