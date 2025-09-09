Перрен объяснил, почему выбрал «Краснодар» вместо «Спартака»

Вингер «Краснодара» Гаэтан Перрен рассказал об интересе других клубов РПЛ. О переходе француза к «быкам» было объявлено 23 июля.

– Правда ли, что летом тобой также интересовались «Динамо» и «Спартак»?

– Вокруг меня вообще ходило много разговоров. Знаю, что представители РПЛ проявляли активность на европейском трансферном рынке. Но все решилось довольно быстро, и выбор в пользу «Краснодара» был очевиден, так что я не слишком размышлял о других предложениях.

– После отличного сезона у тебя, как у одного из лидеров Лиги 1, появились предложения из МЛС, других клубов Франции и Саудовской Аравии. Почему выбрал Россию?

– Да, прошлый сезон получился очень успешным, что открыло много возможностей. Я обсуждал это с семьей, учитывая все аспекты каждого варианта, и в итоге «Краснодар» оказался тем проектом, который нам больше всего понравился. Сегодня я ни о чем не жалею, наоборот, очень счастлив и доволен своим решением.