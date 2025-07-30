Лучший ассистент Лиги 1 прокомментировал свой дебют за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен поделился ощущениями от дебюта за российский клуб.

Француз сыграл за краснодарскую команду в матче Кубка против «Крыльев Советов» (1:2). Он вышел на замену на 73‑й минуте.

– Какие ощущения от дебюта за «Краснодар»?

– Чувствую себя хорошо, я хочу играть больше, рад находиться тут. Хочу больше побеждать, следующая игра с «Динамо», где мы постараемся победить.

– Показалось, что вы не совсем сыграны.

– Это нормально в плане общения с другими игроками, я пришел в команду неделю назад. Еще не полностью адаптировался, буду общаться больше и будет лучше. Я особо не волнуюсь.

– В какой вы форме? Можете выходить больше, чем на 20 минут?

– Я чувствую себя лучше с каждым днем, до этого я не играл два месяца. Не сказать, что прям готов, но с каждым днем я готовлюсь лучше. Я хочу начинать каждую игру в старте и помогать команде

– В Россию вы приехали в статусе большой звезды. Готов к давлению?

– Это не проблема для меня, это хорошо для амбиций. Хороший опыт для меня. Я не чувствую особенное давление. Готов находиться в таком статусе каждый день. Я буду помогать команде выиграть новый титул.