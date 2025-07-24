«Глаза на затылке»: Корнеев оценил нового игрока «Краснодара»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал переход в «Краснодар» Гаэтана Перрена.

«Сыграет ли он в следующем туре? Это будет зависеть от физического состояния. От этого и будет приниматься решение. Я пока не вижу его с первых минут.

Это хороший игрок, у него хорошая статистика, очень креативный. Можно сказать, что у него глаза на затылке. Если дать ему чуть‑чуть свободы – он накажет. Это точно усиление «Краснодара». Посмотрим, как он адаптируется и войдет в игру», – сказал Корнеев.