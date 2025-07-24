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  • «Глаза на затылке»: Корнеев оценил нового игрока «Краснодара»

«Глаза на затылке»: Корнеев оценил нового игрока «Краснодара»

Сегодня, 09:00
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал переход в «Краснодар» Гаэтана Перрена.

«Сыграет ли он в следующем туре? Это будет зависеть от физического состояния. От этого и будет приниматься решение. Я пока не вижу его с первых минут.

Это хороший игрок, у него хорошая статистика, очень креативный. Можно сказать, что у него глаза на затылке. Если дать ему чуть‑чуть свободы – он накажет. Это точно усиление «Краснодара». Посмотрим, как он адаптируется и войдет в игру», – сказал Корнеев.

  • Перрен стал лучшим ассистентом прошлого сезона Лиги 1. Полузащитник забил 10 голов и сделал 11 ассистов за «Осер».
  • «Краснодар» заплатил за 29-летнего француза 5 млн евро при рыночной цене в 8 млн.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Перрен Гаэтан
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Комментарии (1)
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Боцман59rus
1753339371
_ очередной выпускник местной академии)))
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