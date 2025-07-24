«Глаза на затылке»: Корнеев оценил нового игрока «Краснодара»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал переход в «Краснодар» Гаэтана Перрена.
«Сыграет ли он в следующем туре? Это будет зависеть от физического состояния. От этого и будет приниматься решение. Я пока не вижу его с первых минут.
Это хороший игрок, у него хорошая статистика, очень креативный. Можно сказать, что у него глаза на затылке. Если дать ему чуть‑чуть свободы – он накажет. Это точно усиление «Краснодара». Посмотрим, как он адаптируется и войдет в игру», – сказал Корнеев.
- Перрен стал лучшим ассистентом прошлого сезона Лиги 1. Полузащитник забил 10 голов и сделал 11 ассистов за «Осер».
- «Краснодар» заплатил за 29-летнего француза 5 млн евро при рыночной цене в 8 млн.
Источник: «Матч ТВ»