Перрен объяснил, в чем РПЛ лучше Лиги 1

Сегодня, 10:50
5

Новичок «Краснодара» Гаэтан Перрен сравнил РПЛ и Лигу 1, откуда он пришел.

«Я думаю, что РПЛ – хорошая лига. Команды здесь все хорошего уровня, с каждым соперником нужно бороться в каждой игре. Я очень хочу проявить себя в РПЛ, больше играть, побеждать и помогать команде.

В чем различие от чемпионата Франции? Я бы сказал, что РПЛ по сравнению с чемпионатом Франции более технична, тут большее значение имеет уровень техники футболистов. Лиги разные, при этом уровень футболистов и команд в обоих турнирах хороший. Хотя мне нужно еще больше провести матчей, чтобы мог оценить все точнее», – сказал Перрен.

  • 29-летний француз перешел из «Осера».
  • Он подписал с «Краснодаром» контракт на 3 сезона.
  • Перрен стал лучшим ассистентом прошлого розыгрыша чемпионата Франции.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Краснодар Перрен Гаэтан
Комментарии (5)
lek!
1755332194
Да ну нафиг , какая техника Ты о чем ? Тут бей беги , каждые 20-30 сек свистят , хуже чемпионата нет .
Ответить
Mirak92
1755332832
В корупции
Ответить
Интерес
1755333596
Льстец.С детства за РПЛ.
Ответить
FWSPM
1755338882
в чем отличие от чепмионата Франции? зарплаты в три раза выше)
Ответить
  • Читайте нас: 