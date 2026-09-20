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Лига 1 2025/2026
Команды
Лилль
Гаэтан Перрен
Статистика
€ 5 млн
Гаэтан Перрен - статистика
Лилль
7 июня 1996 (30), Лион
#28 | Полузащитник
169 см
Франция
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
20.09.2026
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
2 : 0
13.09.2026
Труа
71' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 3
08.09.2026
Бетис
1' - 61'
36'
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
0 : 1
03.09.2026
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 2
28.08.2026
ПСЖ
61' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Франция. Лига 1 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Россия. Кубок 2025/2026
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Франция. Лига 1 2025/2026
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Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Товарищеские матчи 2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лилль
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 3
08.09.2026
Бетис
1' - 61'
36'
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