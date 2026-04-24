«Тулуза» – «Монако»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 2.05

24 апреля 2026 10:59
Тулуза - Монако
25 апр. 2026, суббота 22:05 | Франция. Лига 1, 31 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Монако»
Сделать ставку

25 апреля на стадионе «Мунисипаль» состоится матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором «Тулуза» примет «Монако». Встреча команд с разными турнирными задачами: хозяева пытаются закрепиться в середине таблицы, а гости борются за место в еврокубках. «Тулуза» переживает игровой кризис, тогда как «Монако» демонстрирует впечатляющую результативность.

«Тулуза»

Фиолетовые подходят к матчу после серии болезненных поражений. Команда проиграла четыре последних матча во всех турнирах, включая вылет из Кубка Франции от «Ланса» (1:4). Оборона «Тулузы» выглядит катастрофически – 14 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.80 гола за матч. Янн Гбоо с 10 голами в 33 матчах остаeтся лучшим бомбардиром, но его усилий недостаточно для перелома негативной тенденции.

«Монако»

Монегаски проводят добротный сезон и уверенно располагаются в верхней половине таблицы. Команда забивает на протяжении 9 последних матчей Лиги 1 и 11 матчей во всех турнирах. Фоларин Балогун с 18 голами в 39 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной угрозой для обороны хозяев. Исторически «Монако» удачно играет против «Тулузы», не проигрывая в 6 последних гостевых матчах и забивая в 19 последних очных встречах.

Факты о командах

«Тулуза»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1
  • Пропускает в 3 последних матчах Лиги 1
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.80 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • Пропускает в 19 последних очных матчах против «Монако»

«Монако»

  • Забивает в 9 последних матчах Лиги 1
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 последних гостевых матчах против «Тулузы»
  • Забивает в 19 последних очных матчах против «Тулузы»
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Прогноз на матч «Тулуза» – «Монако»

«Тулуза» переживает глубочайший кризис и пропускает в огромных количествах. «Монако» демонстрирует впечатляющую результативность и имеет колоссальное историческое преимущество в очных встречах. Монегаски забивают в 19 последних матчах против фиолетовых и не проигрывают в 6 последних визитах в Тулузу. Ожидаем уверенную победу гостей с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Монако» – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5

Автор: Бестужев Павел
