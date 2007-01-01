Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|30
|Дюпе Максим
|Вра
|30
|25
|0
|0
|1
|0
|€ 2 млн.
|1
|Хауг Кьетил
|Вра
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.4 млн.
|24
|Руо Антони
|Защ
|21
|25
|2
|1
|2
|0
|€ 6 млн.
|2
|Николайсен Расмус
|Защ
|25
|24
|0
|2
|2
|1
|€ 5 млн.
|23
|Диарра Мусса
|Защ
|22
|18
|0
|1
|0
|0
|€ 0.8 млн.
|3
|Деслер Миккел
|Защ
|28
|18
|0
|2
|1
|1
|€ 2.5 млн.
|12
|Силла Иссиага
|Защ
|29
|17
|0
|0
|3
|0
|€ 2 млн.
|37
|Кебен Бьяколо Кевин
|Защ
|19
|10
|0
|0
|1
|0
|€ 0.4 млн.
|17
|Суасо Габриэль
|Защ
|25
|6
|0
|1
|0
|0
|€ 2 млн.
|29
|Занден Оливер
|Защ
|21
|5
|0
|0
|0
|0
|€ 1.2 млн.
|14
|Кошта Логан
|Защ
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.4 млн.
|17
|Спирингс Стейн
|Пол
|26
|25
|2
|0
|2
|0
|€ 4 млн.
|8
|ван ден Бомен Бранко
|Пол
|27
|24
|5
|7
|4
|0
|€ 7 млн.
|10
|Дежегере Брехт
|Пол
|31
|21
|4
|2
|5
|0
|-
|31
|Шаиби Фарез
|Пол
|20
|20
|3
|3
|2
|0
|€ 4 млн.
|5
|Генро Денис
|Пол
|23
|10
|0
|0
|1
|0
|€ 1.2 млн.
|6
|Абухляль Закария
|Нап
|23
|25
|6
|4
|3
|0
|€ 3.5 млн.
|35
|Даллинга Тейс
|Нап
|22
|24
|9
|0
|4
|0
|€ 3 млн.
|7
|Онаиву Адо
|Нап
|27
|22
|2
|1
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|21
|Ратао Рафаэль
|Нап
|27
|20
|5
|2
|1
|0
|€ 2.5 млн.
|9
|Хили Рис
|Нап
|28
|3
|1
|0
|0
|0
|€ 3 млн.
|11
|Беграуи Янис
|Нап
|21
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 0.5 млн.
|29
|Хамулич Саид
|Нап
|22
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|40
|Петтерссон Исак
|Вра
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Сидибе Калиду
|Пол
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|Мвуэ Стив
|Пол
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.3 млн.
|15
|Рапнуиль Том
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.25 млн.
|33
|Касонго Самуэль
|Пол
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.2 млн.
|20
|Флеммингс Хуниор
|Нап
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.4 млн.
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 8