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    Тулуза - состав

    Город Тулуза
    Дивизион Франция-Лига 1
    Сайт http://www.tfc.info
    Стадион Муниципал
    Тренер Филипп Монтанье
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    30 Дюпе Максим Франция Вра 30 25 0 0 1 0 € 2 млн.
    1 Хауг Кьетил Норвегия Вра 24 1 0 0 0 0 € 0.4 млн.
    24 Руо Антони Франция Защ 21 25 2 1 2 0 € 6 млн.
    2 Николайсен Расмус Дания Защ 25 24 0 2 2 1 € 5 млн.
    23 Диарра Мусса Франция Защ 22 18 0 1 0 0 € 0.8 млн.
    3 Деслер Миккел Дания Защ 28 18 0 2 1 1 € 2.5 млн.
    12 Силла Иссиага Гвинея Защ 29 17 0 0 3 0 € 2 млн.
    37 Кебен Бьяколо Кевин Камерун Защ 19 10 0 0 1 0 € 0.4 млн.
    17 Суасо Габриэль Чили Защ 25 6 0 1 0 0 € 2 млн.
    29 Занден Оливер Швеция Защ 21 5 0 0 0 0 € 1.2 млн.
    14 Кошта Логан Кабо-Верде Защ 21 1 0 0 0 0 € 0.4 млн.
    17 Спирингс Стейн Нидерланды Пол 26 25 2 0 2 0 € 4 млн.
    8 ван ден Бомен Бранко Нидерланды Пол 27 24 5 7 4 0 € 7 млн.
    10 Дежегере Брехт Бельгия Пол 31 21 4 2 5 0 -
    31 Шаиби Фарез Франция Пол 20 20 3 3 2 0 € 4 млн.
    5 Генро Денис Австралия Пол 23 10 0 0 1 0 € 1.2 млн.
    6 Абухляль Закария Марокко Нидерланды Нап 23 25 6 4 3 0 € 3.5 млн.
    35 Даллинга Тейс Нидерланды Нап 22 24 9 0 4 0 € 3 млн.
    7 Онаиву Адо Япония Нап 27 22 2 1 0 0 € 1.5 млн.
    21 Ратао Рафаэль Бразилия Нап 27 20 5 2 1 0 € 2.5 млн.
    9 Хили Рис Англия Нап 28 3 1 0 0 0 € 3 млн.
    11 Беграуи Янис Франция Нап 21 3 0 0 0 0 € 0.5 млн.
    29 Хамулич Саид Босния и Герцеговина Нап 22 2 0 0 0 0 € 1.5 млн.
    40 Петтерссон Исак Швеция Вра 25 - - - - - -
    6 Сидибе Калиду Франция Пол 24 - - - - - -
    25 Мвуэ Стив Камерун Пол 21 - - - - - € 0.3 млн.
    15 Рапнуиль Том Франция Пол 22 - - - - - € 0.25 млн.
    33 Касонго Самуэль Швейцария Пол 20 - - - - - € 0.2 млн.
    20 Флеммингс Хуниор Ямайка Нап 27 - - - - - € 0.4 млн.
    Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 8
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