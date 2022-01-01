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Лига 1 2025/2026
Команды
Тулуза
Состав
€ 123 млн
Тулуза - состав команды
Тулуза
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Муниципал
Сайт:
http://www.tfc.info
Тренер:
Йенс Бертель Аску
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
16
Ресте Гийом
Вра
21
€ 18 млн
16
Домингес Алекс
Вра
28
€ 0.2 млн
60
Mathys Niflore
Вра
-
3
МакКензи Марк
Защ
27
€ 7 млн
5
Кумбасса Сени
Защ
19
€ 5 млн
19
Одогу Давид
Защ
20
€ 5 млн
2
Николайсен Расмус
Защ
29
€ 5 млн
12
Каманци Варрен
Защ
25
€ 1.2 млн
12
Тапе Крист
Защ
20
-
12
Nicolas Wasbauer
Защ
-
6
Восса Алексис
Пол
18
€ 15 млн
23
Кассерес Кристиан
Пол
26
€ 9 млн
18
Амугу Матис
Пол
20
€ 9 млн
14
Сигур Нико
Пол
23
€ 4 млн
17
Франсис Абу
Пол
25
€ 2 млн
31
Шмидт Никлас
Пол
28
€ 1.5 млн
34
Ламади Ноа
Пол
21
-
8
Йоргенсен Томас
Пол
20
-
10
Гбоу Янн
Нап
25
€ 18 млн
9
Идальго Сантьяго
Нап
21
€ 6 млн
19
Доннум Арон
Нап
28
€ 5 млн
20
Тенгстедт Каспер
Нап
26
€ 3.5 млн
13
Рассел-Роу Джейсен
Нап
24
€ 3 млн
9
Магри Франк
Нап
27
€ 3 млн
22
Мессали Рафик
Нап
23
€ 1.5 млн
7
Виньоло Хулиан
Нап
19
€ 1.5 млн
11
Sion Oppong
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 8, нападающих: 9
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