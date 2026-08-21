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«Тулуза» – «Лион»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Франции 2026/2027

21 августа 2026 9:03
Тулуза - Лион
22 авг. 2026, суббота 21:45 | Франция. Лига 1, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.45
Победа «Лиона»
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Матч 1 тура Лиги 1 между «Тулузой» и «Лионом» пройдет 22 августа 2026 года в Тулузе на стадионе «Стадиум де Тулуз». Хозяева подходят к игре с нестабильной предсезонной формой, но имеют хорошие показатели в атаке. Гости, напротив, находятся в тонусе благодаря участию в квалификации Лиги чемпионов и имеют подавляющее преимущество в очных встречах, особенно на выезде – «Лион» не проигрывает в восьми из десяти последних матчей в гостях у «Тулузы». Сможет ли хозяева прервать эту неудачную серию и взять очки на старте, или «Лион» подтвердит статус фаворита и продолжит доминировать над принципиальным соперником?

Кто победит в матче

«Тулуза» постарается использовать домашнюю поддержку и атакующий потенциал. Команда забивает в девяти из одиннадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,00 гола. Однако оборона действует нестабильно – в среднем 1,40 пропущенного мяча за пять матчей, и «Тулуза» пропускает в одиннадцати из тринадцати последних встреч. В предсезонных матчах хозяева уступили «Гамбургу» (1:2), но обыграли «Эльче» (3:0) и «Реал Сосьедад» (2:1). В очных встречах с «Лионом» у «Тулузы» отрицательный баланс, и хотя в последней домашней игре они победили (2:1), общая статистика складывается не в их пользу. Хозяевам будет сложно сдержать атаку гостей при своей уязвимой обороне.

«Лион» выглядит фаворитом благодаря стабильной форме и тотальному преимуществу в очных встречах. Команда не проигрывает в восьми из десяти последних гостевых матчей против «Тулузы» и забивает в двадцати из двадцати двух последних встреч с этим соперником. В атаке гости стабильны: они забивают в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. При этом «Лион» пропускает в одиннадцати из тринадцати последних матчей, что даeт «Тулузе» шанс на гол. Однако предсезонная подготовка «Лиона» включала официальные матчи Лиги чемпионов: ничья с «Фенербахче» (1:1), победа над «Спартой Прага» (3:0) и поражение в гостях (1:2). Это означает, что команда уже находится в боевом тонусе и готова к старту чемпионата. Историческое преимущество и игровой тонус делают «Лион» явным фаворитом.

Итоговый вывод: «Лион» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, лучший игровой тонус и стабильную атаку. «Тулуза» способна забить, но еe уязвимая оборона вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – победа «Лиона» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Лион» имеет значительный перевес: 29 побед против 8 у «Тулузы», ещe 13 матчей завершились вничью. При этом «Лион» не проигрывает в восьми из десяти последних гостевых встреч и забивает в двадцати из двадцати двух последних матчей против этого соперника. Текущая форма «Лиона» подкреплена официальными матчами Лиги чемпионов, тогда как «Тулуза» провела только товарищеские встречи. Это делает победу гостей наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 7 (19%)
Ничьих - 7 (19%)
Побед - 22 (61%)
37
Забитых мячей
69
1.03
В среднем за матч
1.92
3:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Франция. Лига 1, 27 тур
Лион
5 : 1
03.03.2019
Тулуза
Самая крупная ничья
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2 : 2
16.01.2019
Лион
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
0 : 2
22.08.2026
Лион
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
2 : 1
10.05.2026
Лион
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
1 : 2
05.10.2025
Тулуза
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
0 : 0
18.01.2025
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
1 : 2
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
2 : 3
15.03.2024
Лион
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
3 : 0
10.12.2023
Тулуза
Франция. Лига 1, 31 тур
Тулуза
1 : 2
14.04.2023
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Лион
1 : 1
07.10.2022
Тулуза
Франция. Лига 1, 21 тур
Лион
3 : 0
26.01.2020
Тулуза
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Лион
4 : 1
18.12.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
2 : 3
02.11.2019
Лион
Франция. Лига 1, 27 тур
Лион
5 : 1
03.03.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2 : 2
16.01.2019
Лион
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
2 : 0
01.04.2018
Тулуза
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
1 : 2
20.12.2017
Лион
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
4 : 0
12.03.2017
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
1 : 2
29.10.2016
Лион
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
2 : 3
23.04.2016
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
3 : 0
23.10.2015
Тулуза
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
3 : 0
11.01.2015
Тулуза
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
2 : 1
16.08.2014
Лион
Франция. Лига 1, 34 тур
Тулуза
0 : 0
23.04.2014
Лион
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
1 : 1
05.12.2013
Тулуза
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
3 : 1
14.04.2013
Тулуза
Франция. Лига 1, 14 тур
Тулуза
3 : 0
25.11.2012
Лион
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
3 : 0
18.04.2012
Лион
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
3 : 2
04.12.2011
Тулуза
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
2 : 0
01.05.2011
Лион
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
2 : 0
12.12.2010
Тулуза
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
0 : 0
07.02.2010
Лион
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
26.09.2009
Тулуза
Франция. Лига 1, 38 тур
Тулуза
0 : 0
30.05.2009
Лион
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
3 : 0
10.08.2008
Тулуза
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
3 : 2
12.01.2008
Тулуза
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
1 : 0
11.08.2007
Лион
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
12
Крист Тапе
ЦЗ
94
I. Diallo
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
8
Томас Йоргенсен
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
76
Мохамед Уэдраого
ЛЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
45
Реми Химбер
ЛВ
39
Матис Де Карвалью
ОП
22
Клинтон Мата
(К) ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
99
Ной Нартей
АП
26
Каиль Будаш
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Тулуза
60
Матис Нифлор
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
10
M. Saka
ЦП
21
Марио Сауэр
АП
22
Рафик Мессали
ПВ
37
Ilyas Azizi
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
11
Sion Oppong
ЦФ
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Павел Шулц
АП
39
Малик Фофана
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
4-3-1-2
16
Ресте
3
МакКензи
12
Тапе
94
2
Николайсен
23
Кассерес
8
Йоргенсен
31
Шмидт
34
Гбоу
9
Идальго
7
Виньоло
3-1-2-3-1
40
Дескамп
13
Атекаме
20
Бахер
76
Уэдраого
39
Де Карвалью
22
Мата
2
Бидструп
24
Дюранвиль
99
Нартей
45
Химбер
26
Будаш
7
Виньоло
37
37
7
Виньоло
9
Идальго
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
9
Идальго
31
Шмидт
10
10
31
Шмидт
94
22
Мессали
22
Мессали
94
34
Гбоу
11
11
34
Гбоу
24
Дюранвиль
39
Фофана
39
Фофана
24
Дюранвиль
45
Химбер
10
Шулц
10
Шулц
45
Химбер
99
Нартей
23
Мортон
23
Мортон
99
Нартей
39
Де Карвалью
8
Толиссо
8
Толиссо
39
Де Карвалью
2
Бидструп
6
Тессманн
6
Тессманн
2
Бидструп
Остались в запасе
Тулуза
Лион
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
21
Марио Сауэр
АП
60
Матис Нифлор
ВР
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
17
Луа Опенда
ЦФ
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
21
Марио Сауэр
АП
60
Матис Нифлор
ВР
Остались в запасе
17
Луа Опенда
ЦФ
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Паулу Фонсека
Тулуза
Точно не сыграют
Алексис Восса
ЦП
Арон Доннум
ПВ
Абу Франсис
АП
Лион
Точно не сыграют
Халис Мера
ЦП
Абнер
ЛЗ
Рубен Клюйверт
ЦЗ
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Мусса Ниахате
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лиона» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, лучший игровой тонус и стабильная атака делают гостей фаворитами. «Тулуза» дома опасна, но еe оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат против такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Лиона» с коэффициентом 2,40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Франции между «Тулузой» и «Лионом» состоится 22 августа 2026 года в Тулузе на стадионе «Стадиум де Тулуз» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Тулуза» – «Лион»: смотреть онлайн.

2.45
Победа «Лиона»
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Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Лион Тулуза
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