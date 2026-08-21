Матч 1 тура Лиги 1 между «Тулузой» и «Лионом» пройдет 22 августа 2026 года в Тулузе на стадионе «Стадиум де Тулуз». Хозяева подходят к игре с нестабильной предсезонной формой, но имеют хорошие показатели в атаке. Гости, напротив, находятся в тонусе благодаря участию в квалификации Лиги чемпионов и имеют подавляющее преимущество в очных встречах, особенно на выезде – «Лион» не проигрывает в восьми из десяти последних матчей в гостях у «Тулузы». Сможет ли хозяева прервать эту неудачную серию и взять очки на старте, или «Лион» подтвердит статус фаворита и продолжит доминировать над принципиальным соперником?

Кто победит в матче

«Тулуза» постарается использовать домашнюю поддержку и атакующий потенциал. Команда забивает в девяти из одиннадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,00 гола. Однако оборона действует нестабильно – в среднем 1,40 пропущенного мяча за пять матчей, и «Тулуза» пропускает в одиннадцати из тринадцати последних встреч. В предсезонных матчах хозяева уступили «Гамбургу» (1:2), но обыграли «Эльче» (3:0) и «Реал Сосьедад» (2:1). В очных встречах с «Лионом» у «Тулузы» отрицательный баланс, и хотя в последней домашней игре они победили (2:1), общая статистика складывается не в их пользу. Хозяевам будет сложно сдержать атаку гостей при своей уязвимой обороне.

«Лион» выглядит фаворитом благодаря стабильной форме и тотальному преимуществу в очных встречах. Команда не проигрывает в восьми из десяти последних гостевых матчей против «Тулузы» и забивает в двадцати из двадцати двух последних встреч с этим соперником. В атаке гости стабильны: они забивают в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. При этом «Лион» пропускает в одиннадцати из тринадцати последних матчей, что даeт «Тулузе» шанс на гол. Однако предсезонная подготовка «Лиона» включала официальные матчи Лиги чемпионов: ничья с «Фенербахче» (1:1), победа над «Спартой Прага» (3:0) и поражение в гостях (1:2). Это означает, что команда уже находится в боевом тонусе и готова к старту чемпионата. Историческое преимущество и игровой тонус делают «Лион» явным фаворитом.

Итоговый вывод: «Лион» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, лучший игровой тонус и стабильную атаку. «Тулуза» способна забить, но еe уязвимая оборона вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – победа «Лиона» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Лион» имеет значительный перевес: 29 побед против 8 у «Тулузы», ещe 13 матчей завершились вничью. При этом «Лион» не проигрывает в восьми из десяти последних гостевых встреч и забивает в двадцати из двадцати двух последних матчей против этого соперника. Текущая форма «Лиона» подкреплена официальными матчами Лиги чемпионов, тогда как «Тулуза» провела только товарищеские встречи. Это делает победу гостей наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лиона» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, лучший игровой тонус и стабильная атака делают гостей фаворитами. «Тулуза» дома опасна, но еe оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат против такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Лиона» с коэффициентом 2,40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Франции между «Тулузой» и «Лионом» состоится 22 августа 2026 года в Тулузе на стадионе «Стадиум де Тулуз» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.