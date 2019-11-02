Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Лион
Тулуза - Лион: обзор матча 02 ноября 2019
Тулуза
02.11.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 3
Завершен
Лион
15'
Я. Саного
57'
А. Лопеш (АГ)
26'
М. Депай
67'
М. Дембеле
90+5'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Лион
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
М. Депай
Пас отдал
Т. Мендес
88'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
У. Ауа
Желтая карточка
В. Ванкер
84'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
М. Доссеви
83'
Желтая карточка
К. Коне
82'
75'
Замена
М. Корне
️️️️
Ж. Рен-Аделед
67'
ГОЛ! 2:2!
М. Дембеле
Пас отдал
У. Ауа
63'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Л. Тусар
Замена
А. Исека
️️️️
Я. Саного
60'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Лопеш
57'
Желтая карточка
М. Гонсалвес
46'
26'
ГОЛ! 1:1!
М. Депай
Пас отдал
Ж. Рен-Аделед
ГОЛ! 1:0!
Я. Саного
Пас отдал
К. Амьен-Аду
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Люка Тусар
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
29
Натан Н'Гуму
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
4-4-2
30
Рейне
4
Силла
3
Гонсалвес
77
Изима-Мирен
98
Амьен-Аду
17
Коне
14
Доссеви
10
Градель
21
Ванкер
9
Кулурис
9
Саного
4-2-2-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
64
Денайе
99
Коне
2
Андерсен
23
Мендес
29
Тусар
11
Рен-Аделед
10
Ауа
9
Дембеле
10
Депай
14
Доссеви
17
Макенго
17
Макенго
14
Доссеви
9
Саного
9
Исека
9
Исека
9
Саного
11
Рен-Аделед
70
Корне
70
Корне
11
Рен-Аделед
10
Ауа
6
Лукас
6
Лукас
10
Ауа
29
Тусар
11
Траоре
11
Траоре
29
Тусар
Остались в запасе
Тулуза
Лион
17
Кентен Буагар
АП
29
Натан Н'Гуму
ПВ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
17
Кентен Буагар
АП
29
Натан Н'Гуму
ПВ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Тулуза - Лион
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
Новости команд
Все
Тулуза
Лион
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
20 ноября
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+