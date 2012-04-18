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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Лион
Тулуза - Лион: обзор матча 18 апреля 2012
Тулуза
18.04.2012, среда, 20:30
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 0
Завершен
Лион
9'
Ф. Сирье
22'
Э. Ривьер
90+1'
У. Булут
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Лион
ГОЛ! 3:0!
У. Булут
Пас отдал
Э. Капу
+1
Замена
Э. Дево
️️️️
Ф. Сирье
Желтая карточка
М. Фофана
Замена
У. Булут
️️️️
Э. Ривьер
Замена
Д. Браатен
️️️️
П. Машаду
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
К. Гренье
Замена
М. Бастос
️️️️
Д. Бриан
Замена
Лисандро
️️️️
Б. Гомис
Желтая карточка
К. Гренье
ГОЛ! 2:0!
Э. Ривьер
Пас отдал
Ф. Сирье
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сирье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЛЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
(К)
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
55
Паулу Машаду
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Адриен Регаттен
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Лион
1
Уго Льорис
ВР
35
Мухамаду Дабо
ЛЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Ким Чельстрем
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
7
Джимми Бриан
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Тулуза
1
Реми Риу
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
6
Энтони Дево
ОП
22
Даниэль Браатен
ПП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
6
Геида Фофана
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
4-1-4-1
16
Ахамада
12
М'Бенге
2
Фофана
3
Конгре
24
Нинков
6
Капу
55
Машаду
14
Сирье
17
Сиссоко
17
Регаттен
97
Ривьер
4-1-3-2
1
Льорис
3
Крис
26
Коне
14
Умтити
35
Дабо
25
Гоналон
7
Бриан
19
Гренье
4
Чельстрем
91
Ляказетт
18
Гомис
14
Сирье
6
Дево
6
Дево
14
Сирье
55
Машаду
22
Браатен
22
Браатен
55
Машаду
97
Ривьер
9
Булут
9
Булут
97
Ривьер
7
Бриан
7
Бастос
7
Бастос
7
Бриан
19
Гренье
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
19
Гренье
18
Гомис
9
Лисандро
9
Лисандро
18
Гомис
Остались в запасе
Тулуза
Лион
1
Реми Риу
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
6
Геида Фофана
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
6
Геида Фофана
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Тулуза - Лион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Муниципал
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