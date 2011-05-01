Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Лион
Тулуза - Лион: обзор матча 01 мая 2011
Тулуза
01.05.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 0
Завершен
Лион
28'
М. Четто
68'
А. Сиссоко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Лион
Красная карточка
А. Сиссоко
Желтая карточка
Д. Ловрен
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
Замена
П. Машаду
️️️️
М. Четто
Замена
А. Ляказетт
️️️️
П. Диакате
Желтая карточка
Д. Браатен
Замена
Ф. Сирье
️️️️
Э. Дидо
Желтая карточка
М. Фофана
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Сиссоко
Вторая желтая
М. Бастос
Желтая карточка
М. Бастос
Замена
К. Гренье
️️️️
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
М. Четто
Замена
Б. Гомис
️️️️
К. Чельстрем
Желтая карточка
М. Гоналон
Желтая карточка
П. Диакате
ГОЛ! 1:0!
М. Четто
Пас отдал
Ф. Табану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
6
Энтони Дево
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
Главный тренер
Ален Казанова
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
55
Паулу Машаду
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-2-4
16
Ахамада
12
М'Бенге
2
Фофана
4
Четто
3
Конгре
6
Дево
6
Капу
17
Сиссоко
27
Табану
17
Дидо
22
Браатен
4-1-3-1-1
1
Льорис
15
Ревейер
6
Ловрен
15
Диакате
26
Сиссоко
25
Гоналон
8
Гуркюфф
4
Чельстрем
7
Бастос
19
Дельгадо
9
Лисандро
4
Четто
55
Машаду
55
Машаду
4
Четто
17
Дидо
14
Сирье
14
Сирье
17
Дидо
8
Гуркюфф
19
Гренье
19
Гренье
8
Гуркюфф
15
Диакате
91
Ляказетт
91
Ляказетт
15
Диакате
4
Чельстрем
18
Гомис
18
Гомис
4
Чельстрем
Остались в запасе
Тулуза
Лион
9
Яннис Тафе
ЦФ
28
Матье Валверде
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
28
Матье Валверде
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Тулуза - Лион
4
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Муниципал
Новости команд
Все
Тулуза
Лион
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Марселя» и «Тулузы» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Тулуза» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+