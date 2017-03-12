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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Тулуза
Лион - Тулуза: обзор матча 12 марта 2017
Лион
12.03.2017, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 29 тур
4 : 0
Завершен
Тулуза
36'
К. Жалле
47'
М. Корне
53'
М. Депай
82'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Тулуза
88'
Желтая карточка
О. Трехо
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Депай
86'
ГОЛ! 4:0!
М. Депай
82'
72'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
А. Делор
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Н. Фекир
71'
ГОЛ! 3:0!
М. Депай
Пас отдал
К. Жалле
53'
52'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
С. Яго
49'
Замена
Т. Думбия
️️️️
А. Бли
ГОЛ! 2:0!
М. Корне
47'
ГОЛ! 1:0!
К. Жалле
36'
32'
Желтая карточка
С. Яго
Желтая карточка
С. Дардер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
4
Джордан Ферри
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
7
Сомалья
ЦП
10
Корентен Жан
АП
8
Оскар Трехо
АП
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Жесси Пи
ВР
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
4-1-2-2-1
1
Лопеш
21
Морель
2
Маммана
2
Янга-Мбива
13
Жалле
25
Гоналон
10
Дардер
4
Ферри
70
Корне
10
Фекир
10
Депай
3-3-1-2-1
40
Лафон
29
Мубандже
6
Диоп
6
Жульен
20
Яго
29
Бли
4
Силла
7
Сомалья
10
Жан
8
Трехо
9
Делор
10
Депай
18
Геззаль
18
Геззаль
10
Депай
10
Фекир
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
10
Фекир
9
Делор
10
Дурмаз
10
Дурмаз
9
Делор
29
Бли
3
Думбия
3
Думбия
29
Бли
20
Яго
11
Тойвонен
11
Тойвонен
20
Яго
Остались в запасе
Лион
Тулуза
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Жесси Пи
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Жесси Пи
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Лион - Тулуза
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Жерлан
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