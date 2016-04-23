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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Лион
Тулуза - Лион: обзор матча 23 апреля 2016
Тулуза
23.04.2016, суббота, 18:30
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 3
Завершен
Лион
50'
М. Тиссеран
82'
В. Бен-Йеддер
73'
К. Гренье
80'
А. Ляказетт
85'
К. Толиссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Лион
90'
Желтая карточка
К. Толиссо
85'
ГОЛ! 2:3!
К. Толиссо
Пас отдал
А. Ляказетт
83'
Желтая карточка
А. Лопеш
Желтая карточка
Ф. Сирье
83'
ГОЛ! 2:2!
В. Бен-Йеддер
82'
80'
ГОЛ! 1:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
Д. Ферри
76'
Замена
А. Бедимо
️️️️
Ж. Морель
Замена
Ф. Сирье
️️️️
Т. Думбия
76'
73'
ГОЛ! 1:1!
К. Гренье
Замена
Ж. Акпа-Акпро
️️️️
А. Регаттен
70'
68'
Замена
Н. Фекир
️️️️
М. Вальбуэна
68'
Замена
К. Гренье
️️️️
Р. Геззаль
Замена
О. Трехо
️️️️
Э. Дидо
63'
ГОЛ! 1:0!
М. Тиссеран
50'
Желтая карточка
А. Регаттен
34'
13'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
7
Сомалья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
4-1-3-2
40
Лафон
29
Мубандже
20
Яго
32
Тиссеран
6
Диоп
29
Бли
3
Думбия
17
Дидо
17
Регаттен
22
Брейтуэйт
10
Бен-Йеддер
4-1-3-1-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
21
Морель
2
Янга-Мбива
14
Умтити
25
Гоналон
8
Толиссо
4
Ферри
18
Геззаль
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
3
Думбия
14
Сирье
14
Сирье
3
Думбия
17
Дидо
8
Трехо
8
Трехо
17
Дидо
17
Регаттен
26
Акпа-Акпро
26
Акпа-Акпро
17
Регаттен
21
Морель
12
Бедимо
12
Бедимо
21
Морель
18
Геззаль
19
Гренье
19
Гренье
18
Геззаль
28
Вальбуэна
10
Фекир
10
Фекир
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Тулуза
Лион
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
7
Сомалья
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
16
Матье Горжелен
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
7
Сомалья
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Тулуза - Лион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
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