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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Лион - Тулуза
Лион - Тулуза: обзор матча 18 декабря 2019
Лион
18.12.2019, среда, 20:45
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Тулуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лион - Тулуза
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
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1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
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2 : 0
26.10.2026
Лион
Тулуза
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Тулуза
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29.11.2026
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21.11.2026
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06.11.2026
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2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
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