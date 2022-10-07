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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Тулуза
Лион - Тулуза: обзор матча 07 октября 2022
Лион
07.10.2022, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
2'
Тете
67'
Р. Ратао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Тулуза
Желтая карточка
Р. Шерки
90'
+1
Желтая карточка
К. Токо Экамби
89'
84'
Замена
М. Диарра
️️️️
Б. ван ден Бомен
Замена
Р. Шерки
️️️️
Тете
79'
77'
Замена
Д. Генро
️️️️
Б. Дежегере
Замена
М. Какере
️️️️
К. Толиссо
68'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
М. Дембеле
68'
67'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ратао
Пас отдал
З. Абухляль
58'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Т. Даллинга
30'
Желтая карточка
З. Абухляль
4'
Желтая карточка
Т. Даллинга
ГОЛ! 1:0!
Тете
Пас отдал
А. Ляказетт
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
11
Тете
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
19
Брехт Дежегере
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Денис Генро
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Лопеш
3
Тальяфико
23
Люкеба
27
Густо
8
Лепенан
23
Мендес
8
Толиссо
11
Тете
9
Дембеле
91
Ляказетт
9
Экамби
4-4-1-1
1
Дюпе
24
Руо
2
Николайсен
4
Кебен
4
Силла
6
Спирингс
8
ван ден Бомен
8
Шаиби
19
Дежегере
7
Абухляль
27
Даллинга
9
Дембеле
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
9
Дембеле
8
Толиссо
8
Какере
8
Какере
8
Толиссо
11
Тете
10
Шерки
10
Шерки
11
Тете
8
ван ден Бомен
24
Диарра
24
Диарра
8
ван ден Бомен
19
Дежегере
10
Генро
10
Генро
19
Дежегере
27
Даллинга
9
Ратао
9
Ратао
27
Даллинга
Остались в запасе
Лион
Тулуза
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Лион - Тулуза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
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