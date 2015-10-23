Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Тулуза
Лион - Тулуза: обзор матча 23 октября 2015
Лион
23.10.2015, пятница, 21:30
Франция. Лига 1, 11 тур
3 : 0
Завершен
Тулуза
18'
С. Дардер
69'
М. Вальбуэна
90+4'
М. Корне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Тулуза
ГОЛ! 3:0!
М. Корне
Пас отдал
К. Бове
90'
+4
Замена
М. Корне
️️️️
Д. Ферри
89'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Вальбуэна
84'
Замена
С. Мальбранк
️️️️
С. Дардер
80'
71'
Замена
А. Пешич
️️️️
О. Трехо
71'
Замена
А. Регаттен
️️️️
В. Бен-Йеддер
ГОЛ! 2:0!
М. Вальбуэна
Пас отдал
К. Бове
69'
Желтая карточка
Ж. Морель
51'
50'
Желтая карточка
О. Трехо
44'
Желтая карточка
Ж. Акпа-Акпро
40'
Замена
Сомалья
️️️️
Т. Думбия
31'
Желтая карточка
Я. Бодигер
29'
Желтая карточка
Ф. Мубандже
ГОЛ! 1:0!
С. Дардер
Пас отдал
М. Вальбуэна
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
12
Клаудио Бове
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
7
Сомалья
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Лопеш
21
Морель
14
Умтити
13
Жалле
25
Гоналон
4
Ферри
8
Толиссо
10
Дардер
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
12
Бове
4-2-1-3
16
Ахамада
32
Тиссеран
27
Кана-Бийик
29
Мубандже
20
Яго
3
Думбия
14
Бодигер
8
Трехо
22
Брейтуэйт
26
Акпа-Акпро
10
Бен-Йеддер
4
Ферри
70
Корне
70
Корне
4
Ферри
28
Вальбуэна
18
Геззаль
18
Геззаль
28
Вальбуэна
10
Дардер
10
Мальбранк
10
Мальбранк
10
Дардер
10
Бен-Йеддер
17
Регаттен
17
Регаттен
10
Бен-Йеддер
3
Думбия
7
Сомалья
7
Сомалья
3
Думбия
8
Трехо
8
Пешич
8
Пешич
8
Трехо
Остались в запасе
Лион
Тулуза
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
Главный тренер
Юбер Фурнье
16
Марк Видаль
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
Остались в запасе
16
Марк Видаль
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
Главный тренер
Юбер Фурнье
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Статистика матча Лион - Тулуза
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Лион
Тулуза
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Марселя» и «Тулузы» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Тулуза» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+