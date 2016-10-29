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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Лион
Тулуза - Лион: обзор матча 29 октября 2016
Тулуза
29.10.2016, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 2
Завершен
Лион
26'
К. Жульен
15'
А. Ляказетт (П)
52'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Лион
90'
Желтая карточка
А. Ляказетт
Замена
О. Эдуард
️️️️
С. Яго
75'
74'
Замена
М. Янга-Мбива
️️️️
Э. Маммана
69'
Замена
М. Рыбус
️️️️
М. Корне
61'
Замена
Л. Тусар
️️️️
Н. Фекир
Замена
Сомалья
️️️️
И. Силла
61'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
Я. Бодигер
60'
56'
Вторая желтая
Рафаэл
54'
Желтая карточка
Э. Маммана
52'
ГОЛ! 1:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
К. Толиссо
43'
Желтая карточка
Рафаэл
Желтая карточка
Д. Дурмаз
35'
Желтая карточка
И. Силла
32'
ГОЛ! 1:1!
К. Жульен
Пас отдал
О. Трехо
26'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ляказетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
7
Сомалья
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Лафон
29
Мубандже
6
Жульен
6
Диоп
4
Силла
29
Бли
20
Яго
14
Бодигер
10
Дурмаз
8
Трехо
22
Брейтуэйт
4-1-2-2-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
2
Маммана
4
Дьякаби
21
Морель
25
Гоналон
8
Толиссо
18
Геззаль
10
Фекир
70
Корне
91
Ляказетт
4
Силла
7
Сомалья
7
Сомалья
4
Силла
14
Бодигер
11
Тойвонен
11
Тойвонен
14
Бодигер
20
Яго
29
Эдуард
29
Эдуард
20
Яго
70
Корне
31
Рыбус
31
Рыбус
70
Корне
2
Маммана
2
Янга-Мбива
2
Янга-Мбива
2
Маммана
10
Фекир
29
Тусар
29
Тусар
10
Фекир
Остались в запасе
Тулуза
Лион
20
Матье Кафаро
АП
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
16
Матье Горжелен
ВР
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
20
Матье Кафаро
АП
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Тулуза - Лион
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Муниципал
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