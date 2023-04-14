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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Лион
Тулуза - Лион: обзор матча 14 апреля 2023
Тулуза
14.04.2023, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 2
Завершен
Лион
37'
З. Абухляль
34'
А. Ляказетт (П)
88'
Л. Кошта (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Лион
90'
+1
Желтая карточка
Т. Мендес
88'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Л. Кошта
87'
Желтая карточка
А. Ляказетт
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Ф. Шаиби
82'
81'
Замена
Т. Мендес
️️️️
Й. Лепенан
81'
Замена
У. Ауа
️️️️
М. Какере
Замена
В. Сьерро
️️️️
Д. Генро
76'
Замена
А. Онаиву
️️️️
З. Абухляль
68'
63'
Замена
️️️️
С. Кумбеди
Желтая карточка
Г. Суасо
54'
ГОЛ! 1:1!
З. Абухляль
37'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ляказетт
25'
Желтая карточка
С. Кумбеди
15'
Желтая карточка
Жеффиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
10
Денис Генро
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
45
Адо Онаиву
ЦФ
10
Саид Хамулич
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-3-2-1
1
Дюпе
17
Суасо
2
Кошта
24
Руо
12
Каманци
8
Шаиби
8
ван ден Бомен
6
Спирингс
10
Генро
7
Абухляль
27
Даллинга
4-1-2-2-1
1
Лопеш
26
Кумбеди
23
Люкеба
20
Дьоманде
17
Энрике
8
Лепенан
8
Толиссо
8
Какере
10
Шерки
47
Жеффиньо
91
Ляказетт
10
Генро
4
Сьерро
4
Сьерро
10
Генро
8
Шаиби
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
8
Шаиби
7
Абухляль
45
Онаиву
45
Онаиву
7
Абухляль
8
Лепенан
23
Мендес
23
Мендес
8
Лепенан
8
Какере
10
Ауа
10
Ауа
8
Какере
Остались в запасе
Тулуза
Лион
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Реми Риу
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
11
Секу Лега
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
11
Секу Лега
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Тулуза - Лион
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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