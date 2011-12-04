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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Тулуза
Лион - Тулуза: обзор матча 04 декабря 2011
Лион
04.12.2011, воскресенье, 23:59
Франция. Лига 1, 16 тур
3 : 2
Завершен
Тулуза
38'
Б. Коне
52'
Эдерсон
66'
Лисандро (П)
69'
У. Булут
75'
М. Сиссоко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Тулуза
Замена
К. Гренье
️️️️
К. Чельстрем
Замена
Э. Капу
️️️️
Ф. Табану
Замена
Б. Гомис
️️️️
Лисандро
Замена
Г. Фофана
️️️️
Эдерсон
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Сиссоко
ГОЛ! 3:1!
У. Булут
Замена
Д. Браатен
️️️️
П. Машаду
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Лисандро
Желтая карточка
А. Ахамада
ГОЛ! 2:0!
Эдерсон
Пас отдал
Лисандро
Желтая карточка
Э. Дидо
ГОЛ! 1:0!
Б. Коне
Пас отдал
М. Бастос
Желтая карточка
Б. Коне
Замена
У. Булут
️️️️
Э. Ривьер
Травма
Э. Ривьер
Желтая карточка
М. Гоналон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
10
Эдерсон
АП
7
Джимми Бриан
ПВ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
(К)
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
27
Франк Табану
ЛВ
6
Энтони Дево
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
55
Паулу Машаду
ПВ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Лион
28
Матье Валверде
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
6
Геида Фофана
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Тулуза
1
Реми Риу
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
9
Умут Булут
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Льорис
26
Сиссоко
3
Крис
26
Коне
15
Ревейер
25
Гоналон
4
Чельстрем
7
Бастос
10
Эдерсон
7
Бриан
9
Лисандро
4-1-2-2-1
16
Ахамада
24
Нинков
5
Абденнур
3
Конгре
12
М'Бенге
6
Дево
17
Дидо
17
Сиссоко
55
Машаду
27
Табану
97
Ривьер
10
Эдерсон
6
Фофана
6
Фофана
10
Эдерсон
4
Чельстрем
19
Гренье
19
Гренье
4
Чельстрем
9
Лисандро
18
Гомис
18
Гомис
9
Лисандро
27
Табану
6
Капу
6
Капу
27
Табану
55
Машаду
22
Браатен
22
Браатен
55
Машаду
97
Ривьер
9
Булут
9
Булут
97
Ривьер
Остались в запасе
Лион
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
1
Реми Риу
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
28
Матье Валверде
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Лион - Тулуза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 23:55 (прямая)
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