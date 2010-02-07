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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Лион
Тулуза - Лион: обзор матча 07 февраля 2010
Тулуза
07.02.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 0
Завершен
Лион
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Лион
Желтая карточка
М. Четто
+3
Замена
П. Машаду
️️️️
Ф. Сирье
Замена
М. Пьянич
️️️️
Лисандро
Замена
Ф. Табану
️️️️
Луан
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Д. Браатен
Вторая желтая
Ж. Макун
Замена
С. Гову
️️️️
С. Дельгадо
Желтая карточка
А. Ревейер
Желтая карточка
Ж. Макун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
88
Луан
ЛВ
14
Франсуа Сирье
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПВ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Лион
1
Уго Льорис
ВР
6
Деян Ловрен
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
9
Лисандро
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
17
Жан Макун
ЦП
19
Сезар Дельгадо
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Тулуза
33
Энтони Лусталло
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
17
Кевин Дюпуи
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
7
Мишел Бастос
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
4-3-2-1
28
Валверде
12
М'Бенге
3
Конгре
4
Четто
23
Эбондо
14
Сирье
14
Берсон
17
Сиссоко
88
Луан
22
Браатен
10
Жиньяк
4-1-1-2-1
1
Льорис
15
Ревейер
3
Крис
4
Бумсонг
6
Ловрен
25
Гоналон
17
Макун
19
Дельгадо
9
Лисандро
18
Гомис
88
Луан
27
Табану
27
Табану
88
Луан
14
Сирье
55
Машаду
55
Машаду
14
Сирье
22
Браатен
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
22
Браатен
7
Бастос
7
Бастос
9
Лисандро
15
Пьянич
15
Пьянич
9
Лисандро
19
Дельгадо
8
Гову
8
Гову
19
Дельгадо
Остались в запасе
Тулуза
Лион
17
Кевин Дюпуи
ЦП
33
Энтони Лусталло
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
17
Кевин Дюпуи
ЦП
33
Энтони Лусталло
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Тулуза - Лион
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 18:55 (прямая)
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