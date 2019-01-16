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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Лион
Тулуза - Лион: обзор матча 16 января 2019
Тулуза
16.01.2019, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 2
Завершен
Лион
12'
Д. Дурмаз
74'
Д. Дурмаз (П)
75'
М. Дембеле
87'
Н. Фекир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Лион
Желтая карточка
С. Морейра
90'
+4
87'
ГОЛ! 2:2!
Н. Фекир
Желтая карточка
К. Жульен
86'
78'
Желтая карточка
Ж. Морель
75'
ГОЛ! 2:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Н. Фекир
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Дурмаз
74'
Желтая карточка
Ф. Мубандже
53'
Желтая карточка
Я. Каюзак
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
М. Депай
ГОЛ! 1:0!
Д. Дурмаз
12'
10'
Желтая карточка
У. Соле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Матье Доссеви
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-3-2-1
30
Рейне
31
Морейра
6
Жульен
29
Мубандже
98
Амьен-Аду
6
Сидибе
6
Сангаре
18
Каюзак
19
Мубеле
10
Дурмаз
10
Жан
3-3-1-2-1
1
Лопеш
21
Морель
64
Денайе
28
Соле
2
Тете
29
Тусар
23
Менди
10
Ауа
11
Траоре
70
Корне
10
Депай
Остались в запасе
Тулуза
Лион
5
Ману Гарсия
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Матье Доссеви
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Матье Доссеви
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Тулуза - Лион
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
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