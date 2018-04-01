Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Тулуза
Лион - Тулуза: обзор матча 01 апреля 2018
Лион
01.04.2018, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 0
Завершен
Тулуза
23'
М. Депай
43'
М. Депай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Тулуза
78'
Желтая карточка
Я. Каюзак
Желтая карточка
Л. Тусар
69'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Депай
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
У. Ауа
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Макс Градель
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Алексис Бли
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
7
Сомалья
ЦП
3-1-1-2-1
1
Лопеш
6
Марсело
21
Морель
2
Рафаэл
29
Тусар
10
Ауа
70
Корне
11
Траоре
10
Депай
4-2-2-2
40
Лафон
98
Амьен-Аду
6
Диоп
6
Жульен
4
Силла
6
Сангаре
18
Каюзак
10
Градель
16
Имбула
9
Саного
10
Жан
Остались в запасе
Лион
Тулуза
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
7
Сомалья
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
7
Сомалья
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Лион - Тулуза
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Лион
Тулуза
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:26
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:26
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Марселя» и «Тулузы» на победу в матче 9 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+