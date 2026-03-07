07.03.2026, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Тулуза
Тулуза
3-2-2-2-1
1
Ресте
2
Николайсен
22
МакКензи
24
Метали
19
Сидибе
12
Каманци
23
Кассерес
18
Диоп
10
Гбоу
15
Доннум
20
Эмерсонн
3-3-2-2
12
Рульи
28
Павар
25
Медина
5
Балерди
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
27
Тимбер
11
Гринвуд
14
Пайшао
21
Веа
17
Обамеянг
23
Кассерес
45
Восса
45
Восса
23
Кассерес
18
Диоп
77
Сауэр
77
Сауэр
18
Диоп
20
Эмерсонн
11
Идальго
11
Идальго
20
Эмерсонн
12
Каманци
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
12
Каманци
24
Метали
7
Виньоло
7
Виньоло
24
Метали
17
Обамеянг
33
Эмерсон
33
Эмерсон
17
Обамеянг
19
Кондогбиа
6
Нади
6
Нади
19
Кондогбиа
27
Тимбер
18
Вермерен
18
Вермерен
27
Тимбер
11
Гринвуд
9
Гуири
9
Гуири
11
Гринвуд
Остались в запасе
Тулуза
Марсель
16
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
Главный тренер
Карлес Мартинес
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
11
Итан Нванери
ЦП
20
Хамед Траоре
АП
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
16
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
11
Итан Нванери
ЦП
20
Хамед Траоре
АП
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Хабиб Бейе
Тулуза
Точно не сыграют
Марсель
Точно не сыграют
Статистика матча Тулуза - Марсель
2
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
14
Офсайды
3
1
Количество передач
438
461
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.13
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Марселя», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»