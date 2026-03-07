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  • «Тулуза» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Тулуза» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 21:55
Тулуза
07.03.2026, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
18' М. Гринвуд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Тулуза
1
Гийом Ресте
ВР
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
24
Дайанн Метали
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
18
Папе Демба Диоп
ЦП
10
Янн Гбоу
ЛВ
15
Арон Доннум
ПВ
20
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
27
Кинтен Тимбер
ЦП
14
Игор Пайшао
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Тулуза
16
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
45
Алексис Восса
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
11
Сантьяго Идальго
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
6
Точукву Нади
ОП
18
Артур Вермерен
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
20
Хамед Траоре
АП
78
Ange Lago
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ресте
2
Николайсен
22
МакКензи
24
Метали
19
Сидибе
12
Каманци
23
Кассерес
18
Диоп
10
Гбоу
15
Доннум
20
Эмерсонн
3-3-2-2
12
Рульи
28
Павар
25
Медина
5
Балерди
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
27
Тимбер
11
Гринвуд
14
Пайшао
21
Веа
17
Обамеянг
23
Кассерес
45
Восса
45
Восса
23
Кассерес
18
Диоп
77
Сауэр
77
Сауэр
18
Диоп
20
Эмерсонн
11
Идальго
11
Идальго
20
Эмерсонн
12
Каманци
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
12
Каманци
24
Метали
7
Виньоло
7
Виньоло
24
Метали
17
Обамеянг
33
Эмерсон
33
Эмерсон
17
Обамеянг
19
Кондогбиа
6
Нади
6
Нади
19
Кондогбиа
27
Тимбер
18
Вермерен
18
Вермерен
27
Тимбер
11
Гринвуд
9
Гуири
9
Гуири
11
Гринвуд
Остались в запасе
Тулуза
Марсель
16
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
Главный тренер
Карлес Мартинес
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
11
Итан Нванери
ЦП
20
Хамед Траоре
АП
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
16
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
11
Итан Нванери
ЦП
20
Хамед Траоре
АП
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Хабиб Бейе
Тулуза
Точно не сыграют
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
Ilyas Azizi
ЦФ
Абу Франсис
АП
Франк Магри
ЦФ
Рафик Мессали
ПВ
Алекс Домингес
ВР
Марсель
Точно не сыграют
Билял Надир
ЦП
Наиф Агер
ЦЗ
Статистика матча Тулуза - Марсель
2
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
14
Офсайды
3
1
Количество передач
438
461
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.13
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Марселя», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза»«Марсель»

«Тулуза» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Тулуза
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