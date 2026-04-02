«ПСЖ» – «Тулуза»: прогноз и ставки на матч 3 апреля 2026 с коэффициентом 2.35

02 апреля 2026 8:54
ПСЖ - Тулуза
03 апр. 2026, пятница 21:45 | Франция. Лига 1, 28 тур
2.35
Тотал больше 3.5 голов
3 апреля на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже состоится матч 28-го тура Лиги 1, в котором лидер чемпионата «ПСЖ» примет «Тулузу». Хозяева уверенно лидируют в турнире с 60 очками после 26 туров, гости занимают 9-е место с 37 очками. Парижане являются абсолютным фаворитом.

«ПСЖ»

Хозяева находятся в великолепной форме. Команда побеждает в 3 последних матчах и забивает в 15 последних играх подряд. «ПСЖ» имеет лучшую атаку в лиге (58 голов, 2.23 в среднем) и лучшую разницу мячей (+36). В последних 5 играх парижане забили 14 голов (2.80 в среднем) и пропустили 5 (1.00 в среднем). В личных встречах с «Тулузой» «ПСЖ» побеждает в 3 последних матчах и забивает в 13 последних очных встречах подряд.

«Тулуза»

Гости подходят к матчу в неплохой форме, но уступают хозяевам в классе. В последних 5 играх «Тулуза» забила 7 голов (1.40 в среднем) и пропустила 7 (1.40 в среднем). Оборона является проблемой: команда пропускает в 7 из 9 последних матчей. Лучший бомбардир – Янн Гбоо (10 голов в 30 матчах). В последней игре тулузцы обыграли «Лорьян» (1:0). В личных встречах с «ПСЖ» на выезде у «Тулузы» статистика крайне негативная.

Факты о командах

«ПСЖ»

  • Победа в последнем матче над «Ниццей» (4:0)
  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 15 последних матчах подряд
  • 60 очков, 1-е место (19 побед – больше всех в лиге)
  • Лучшая атака в турнире – 58 голов
  • В среднем: 2.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает в 3 последних очных матчах с «Тулузой»
  • Забивает в 13 последних очных встречах с соперником

«Тулуза»

  • Победа в последнем матче над «Лорьяном» (1:0)
  • 37 очков, 9-е место (после 27 туров)
  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Янн Гбоо (10 голов)
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2023 по 2025 год) «ПСЖ» одержал 4 победы при одном поражении. На своeм поле парижане выиграли 3 из 4 последних матчей у «Тулузы». В 4 из 5 этих встреч забивали обе команды.

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Тулуза»

«ПСЖ» является абсолютным фаворитом: команда лидирует в чемпионате, имеет лучшую атаку и длительную голевую серию. «Тулуза» – крепкий середняк, но на выезде против лидера у неe практически нет шансов. Учитывая, что «Тулуза» пропускает в 7 из 9 матчей, а «ПСЖ» забивает «Тулузе» в 13 очных встречах подряд, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа хозяев с высокой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.35
  • Победа «ПСЖ»

Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Тулуза ПСЖ
