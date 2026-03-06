Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Тулуза» – «Марсель»: прогноз на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.67

06 марта 2026 9:00
Тулуза - Марсель
07 мар. 2026, суббота 23:05 | Франция. Лига 1, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.67
Обе команды забьют
Сделать ставку

7 марта в рамках 25 тура чемпионата Франции «Тулуза» примет «Марсель». Команды недавно встречались в Кубке Франции, где «Тулуза» прошла соперника в серии пенальти. В чемпионате ситуация иная: «Марсель» продолжает борьбу за места в еврокубках, а хозяева находятся в середине таблицы и пытаются прервать серию без побед.

«Тулуза»

После 24 туров «Тулуза» занимает 11 место с 31 очком. Команда не может выиграть уже пять матчей подряд в Лиге 1. В последних пяти играх «Тулуза» забила всего 4 мяча и пропустила 7.

Лучший бомбардир команды Янн Гбоо забил 8 голов в 27 матчах. «Тулуза» чаще играет осторожно и делает ставку на плотную оборону, однако в последних турах команда регулярно пропускает – серия достигла четырех матчей подряд.

«Марсель»

«Марсель» идет на 4 месте с 43 очками после 24 туров. Команда демонстрирует результативный футбол, но при этом испытывает серьезные проблемы в обороне. В последних пяти матчах «Марсель» забил 7 мячей и пропустил сразу 13.

Главной ударной силой команды остается Мэйсон Гринвуд, на счету которого 24 гола в 36 матчах. При этом оборона гостей нестабильна: «Марсель» пропускает уже восемь матчей подряд в чемпионате.

Факты о командах

«Тулуза»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито и 1.40 пропущено (последние 5 матчей)
  • Дома не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

«Марсель»

  • Не проигрывает «Тулузе» в 17 из 19 последних очных матчей
  • Пропускает в 8 последних матчах чемпионата
  • В среднем: 1.40 забито и 2.60 пропущено (последние 5 матчей)
  • Забивает в 5 последних матчах против «Тулузы»

Прогноз на матч «Тулуза» – «Марсель»

«Марсель» выглядит фаворитом за счет более сильного состава и высокой результативности. Однако оборона команды в последних матчах допускает слишком много ошибок, что дает шансы «Тулузе» на свой гол.

С учетом статистики личных встреч и текущей формы команд матч может получиться открытым. «Марсель» чаще контролирует игру в подобных встречах, но хозяева способны воспользоваться проблемами соперника в защите.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.67
  • «Марсель» не проиграет (X2)

1.67
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Марсель Тулуза
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 