7 марта в рамках 25 тура чемпионата Франции «Тулуза» примет «Марсель». Команды недавно встречались в Кубке Франции, где «Тулуза» прошла соперника в серии пенальти. В чемпионате ситуация иная: «Марсель» продолжает борьбу за места в еврокубках, а хозяева находятся в середине таблицы и пытаются прервать серию без побед.

«Тулуза»

После 24 туров «Тулуза» занимает 11 место с 31 очком. Команда не может выиграть уже пять матчей подряд в Лиге 1. В последних пяти играх «Тулуза» забила всего 4 мяча и пропустила 7.

Лучший бомбардир команды Янн Гбоо забил 8 голов в 27 матчах. «Тулуза» чаще играет осторожно и делает ставку на плотную оборону, однако в последних турах команда регулярно пропускает – серия достигла четырех матчей подряд.

«Марсель»

«Марсель» идет на 4 месте с 43 очками после 24 туров. Команда демонстрирует результативный футбол, но при этом испытывает серьезные проблемы в обороне. В последних пяти матчах «Марсель» забил 7 мячей и пропустил сразу 13.

Главной ударной силой команды остается Мэйсон Гринвуд, на счету которого 24 гола в 36 матчах. При этом оборона гостей нестабильна: «Марсель» пропускает уже восемь матчей подряд в чемпионате.

Факты о командах

«Тулуза»

Не выигрывает в 5 последних матчах чемпионата

Пропускает в 5 последних матчах

В среднем: 0.80 забито и 1.40 пропущено (последние 5 матчей)

Дома не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

«Марсель»

Не проигрывает «Тулузе» в 17 из 19 последних очных матчей

Пропускает в 8 последних матчах чемпионата

В среднем: 1.40 забито и 2.60 пропущено (последние 5 матчей)

Забивает в 5 последних матчах против «Тулузы»

Прогноз на матч «Тулуза» – «Марсель»

«Марсель» выглядит фаворитом за счет более сильного состава и высокой результативности. Однако оборона команды в последних матчах допускает слишком много ошибок, что дает шансы «Тулузе» на свой гол.

С учетом статистики личных встреч и текущей формы команд матч может получиться открытым. «Марсель» чаще контролирует игру в подобных встречах, но хозяева способны воспользоваться проблемами соперника в защите.

Рекомендованные ставки: