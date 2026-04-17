17.04.2026, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 30 тур
Франция. Лига 1, 30 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Ланс
Ланс
3-2-2-3
40
Риссе
27
Масуаку
25
Ганиу
20
Сарр
14
Удоль
12
Абдулхамид
28
Томассон
8
Сангаре
38
Фофана
7
Сотока
22
Саид
4-2-2-2
1
Ресте
12
Каманци
4
Крессуэлл
2
Николайсен
35
Кумбасса
23
Кассерес
45
Восса
15
Доннум
10
Гбоу
20
Эмерсонн
11
Идальго
27
Масуаку
6
Байду
6
Байду
27
Масуаку
28
Томассон
5
Булатович
5
Булатович
28
Томассон
7
Сотока
10
Товен
10
Товен
7
Сотока
22
Саид
9
Сен-Максимен
9
Сен-Максимен
22
Саид
38
Фофана
11
Эдуард
11
Эдуард
38
Фофана
15
Доннум
24
Метали
24
Метали
15
Доннум
4
Крессуэлл
19
Сидибе
19
Сидибе
4
Крессуэлл
11
Идальго
18
Диоп
18
Диоп
11
Идальго
45
Восса
77
Сауэр
77
Сауэр
45
Восса
20
Эмерсонн
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
20
Эмерсонн
Остались в запасе
Ланс
Тулуза
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Пьер Саж
16
Кьетил Хауг
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
37
Ilyas Azizi
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
Остались в запасе
16
Кьетил Хауг
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
37
Ilyas Azizi
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Карлес Мартинес
Ланс
Точно не сыграют
Тулуза
Точно не сыграют
Статистика матча Ланс - Тулуза
1
1
1
Всего ударов по воротам
41
5
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
14
1
Нарушения
9
15
Офсайды
2
0
Количество передач
596
176
Сейвы
0
10
Точность передач %
89
63
Удары мимо ворот
18
1
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
27
3
Удары из-за пределов штрафной
14
2
xG (ожидаемые голы)
3.76
0.41
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Тулузы», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»