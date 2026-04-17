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  • «Ланс» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

«Ланс» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

17 апреля, 20:35
Ланс
17.04.2026, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 30 тур
3 : 2
Завершен
Тулуза
61' С. Абдулхамид 67' А. Томассон 90+1' И. Ганиу
6' К. Кассерес 13' С. Кумбасса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
27
Артур Масуаку
ЛЗ
14
Матье Удоль
ЛЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
20
Маланг Сарр
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
8
Мамаду Сангаре
АП
28
Адриен Томассон
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
(К) ЦФ
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Тулуза
1
Гийом Ресте
ВР
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
45
Алексис Восса
ЦП
10
Янн Гбоу
ЛВ
15
Арон Доннум
ПВ
11
Сантьяго Идальго
ЦФ
20
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
9
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
11
Одсонн Эдуард
ЦФ
Тулуза
16
Кьетил Хауг
ВР
24
Дайанн Метали
ЦЗ
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
18
Папе Демба Диоп
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
37
Ilyas Azizi
ЦФ
3-2-2-3
40
Риссе
27
Масуаку
25
Ганиу
20
Сарр
14
Удоль
12
Абдулхамид
28
Томассон
8
Сангаре
38
Фофана
7
Сотока
22
Саид
4-2-2-2
1
Ресте
12
Каманци
4
Крессуэлл
2
Николайсен
35
Кумбасса
23
Кассерес
45
Восса
15
Доннум
10
Гбоу
20
Эмерсонн
11
Идальго
27
Масуаку
6
Байду
6
Байду
27
Масуаку
28
Томассон
5
Булатович
5
Булатович
28
Томассон
7
Сотока
10
Товен
10
Товен
7
Сотока
22
Саид
9
Сен-Максимен
9
Сен-Максимен
22
Саид
38
Фофана
11
Эдуард
11
Эдуард
38
Фофана
15
Доннум
24
Метали
24
Метали
15
Доннум
4
Крессуэлл
19
Сидибе
19
Сидибе
4
Крессуэлл
11
Идальго
18
Диоп
18
Диоп
11
Идальго
45
Восса
77
Сауэр
77
Сауэр
45
Восса
20
Эмерсонн
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
20
Эмерсонн
Остались в запасе
Ланс
Тулуза
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Пьер Саж
16
Кьетил Хауг
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
37
Ilyas Azizi
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
Остались в запасе
16
Кьетил Хауг
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
37
Ilyas Azizi
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Карлес Мартинес
Ланс
Точно не сыграют
Киллиан Антонио
ЦЗ
Жонатан Гради
ЦЗ
Реджис Гютне
ВР
Нидал Челик
ЦЗ
Тулуза
Точно не сыграют
Алекс Домингес
ВР
Абу Франсис
АП
Франк Магри
ЦФ
Марк МакКензи
ЦЗ
Рафик Мессали
ПВ
Статистика матча Ланс - Тулуза
1
1
1
Всего ударов по воротам
41
5
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
14
1
Нарушения
9
15
Офсайды
2
0
Количество передач
596
176
Сейвы
0
10
Точность передач %
89
63
Удары мимо ворот
18
1
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
27
3
Удары из-за пределов штрафной
14
2
xG (ожидаемые голы)
3.76
0.41
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Тулузы», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс»«Тулуза»

«Ланс» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Тулуза Ланс
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