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  • «ПСЖ» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026

«ПСЖ» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026

3 апреля, 20:35
ПСЖ
03.04.2026, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 28 тур
3 : 1
Завершен
Тулуза
23' У. Дембеле 33' У. Дембеле 90+2' Г. Рамуш
27' Р. Николайсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
20
Десир Дуэ
АП
19
Ли Кан Ин
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Тулуза
1
Гийом Ресте
ВР
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
24
Дайанн Метали
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
18
Папе Демба Диоп
ЦП
10
Янн Гбоу
ЛВ
15
Арон Доннум
ПВ
20
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
ПСЖ
89
Ренато Марин
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
27
Дро Фернандес
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Тулуза
16
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
45
Алексис Восса
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
37
Ilyas Azizi
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
3-3-3-1
39
Сафонов
6
Забарный
6
Пачо
4
Бералдо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
2
Хакими
7
Кварацхелия
19
Кан Ин
7
Дембеле
20
Дуэ
3-2-2-2-1
1
Ресте
2
Николайсен
24
Метали
22
МакКензи
19
Сидибе
35
Кумбасса
23
Кассерес
18
Диоп
15
Доннум
10
Гбоу
20
Эмерсонн
7
Кварацхелия
25
Мендеш
25
Мендеш
7
Кварацхелия
4
Бералдо
23
Витинья
23
Витинья
4
Бералдо
19
Кан Ин
15
Невеш
15
Невеш
19
Кан Ин
20
Дуэ
9
Рамуш
9
Рамуш
20
Дуэ
24
Метали
12
Каманци
12
Каманци
24
Метали
23
Кассерес
77
Сауэр
77
Сауэр
23
Кассерес
19
Сидибе
37
37
19
Сидибе
20
Эмерсонн
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
20
Эмерсонн
Остались в запасе
ПСЖ
Тулуза
89
Ренато Марин
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
45
Алексис Восса
ЦП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
89
Ренато Марин
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
16
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
45
Алексис Восса
ЦП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Карлес Мартинес
ПСЖ
Точно не сыграют
Брэдли Барколя
ЛВ
Сенни Маюлу
АП
Кентен Нджанту
ЛВ
Фабиан Руис
ЦП
Тулуза
Точно не сыграют
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
Абу Франсис
АП
Сантьяго Идальго
ЦФ
Франк Магри
ЦФ
Рафик Мессали
ПВ
Статистика матча ПСЖ - Тулуза
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
4
13
Офсайды
2
4
Количество передач
812
311
Сейвы
0
3
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.79
0.16
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Тулузы», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Тулуза»

«ПСЖ» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Тулуза ПСЖ
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