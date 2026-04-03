03.04.2026, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 28 тур
Франция. Лига 1, 28 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
3-3-3-1
39
Сафонов
6
Забарный
6
Пачо
4
Бералдо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
2
Хакими
7
Кварацхелия
19
Кан Ин
7
Дембеле
20
Дуэ
3-2-2-2-1
1
Ресте
2
Николайсен
24
Метали
22
МакКензи
19
Сидибе
35
Кумбасса
23
Кассерес
18
Диоп
15
Доннум
10
Гбоу
20
Эмерсонн
7
Кварацхелия
25
Мендеш
25
Мендеш
7
Кварацхелия
4
Бералдо
23
Витинья
23
Витинья
4
Бералдо
19
Кан Ин
15
Невеш
15
Невеш
19
Кан Ин
20
Дуэ
9
Рамуш
9
Рамуш
20
Дуэ
24
Метали
12
Каманци
12
Каманци
24
Метали
23
Кассерес
77
Сауэр
77
Сауэр
23
Кассерес
19
Сидибе
37
37
19
Сидибе
20
Эмерсонн
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
20
Эмерсонн
Остались в запасе
ПСЖ
Тулуза
89
Ренато Марин
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
45
Алексис Восса
ЦП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
89
Ренато Марин
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
16
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
45
Алексис Восса
ЦП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Карлес Мартинес
ПСЖ
Точно не сыграют
Тулуза
Точно не сыграют
Статистика матча ПСЖ - Тулуза
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
4
13
Офсайды
2
4
Количество передач
812
311
Сейвы
0
3
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.79
0.16
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Тулузы», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»