17 апреля в рамках 30-го тура французской Лиги 1 «Ланс» на своeм поле примет «Тулузу». Хозяева ведут борьбу за место в Лиге чемпионов и находятся в отличной атакующей форме, а гости – крепкий середняк, который много пропускает. «Ланс» дома – настоящая крепость, и он является явным фаворитом.

«Ланс»

«Кроваво-золотые» выдают отличный сезон и занимают 2-е место, дающее право на участие в Лиге чемпионов. Дома команда просто фантастична: 13 из 14 последних матчей без поражений на своeм поле! В атаке порядок – 2.2 гола за игру в последних 5 матчах, а Одсонн Эдуар (13 голов) находится в отличной форме. Проблема лишь в обороне: 1.6 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Ланс» пропускает в 3 последних матчах. В личных встречах с «Тулузой» хозяева имеют преимущество: 8 из 10 последних матчей без поражений и 8 матчей с забитыми голами.

«Тулуза»

Гости чувствуют себя вполне комфортно в середине таблицы и уже решили свои задачи. Команда пропускает в 9 из 11 последних матчей, а в последних 5 играх – 2.2 пропущенных в среднем. Оборона – слабое место. В атаке ещe более-менее – 1.2 гола за игру в последних 5 матчах, Янн Гбоо (10 голов) пытается что-то создать. В гостях у «Ланса» «Тулузе» будет тяжело: в последней личной встрече они проиграли 0:3.

Факты о командах

«Ланс»

Борется за Лигу чемпионов (2-е место)

Тринадцать из четырнадцати домашних матчей без поражений

В среднем: 2.20 гола забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Одсонн Эдуар (13 голов)

Не проигрывает в 8 из 10 последних очных матчей с «Тулузой»

«Тулуза»

Комфортная середина таблицы

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

В среднем: 1.20 гола забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Янн Гбоо (10 голов)

Проиграл «Лансу» в последней личной встрече (0:3)

Прогноз на матч «Ланс» – «Тулуза»

«Ланс» дома – это машина: 13 из 14 матчей без поражений! «Тулуза» много пропускает, и в гостях у такого соперника у них практически нет шансов. Хозяева будут забивать – они забивают в 21 из 23 последних матчей. Гости могут ответить, но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки у «Ланса». Скорее всего, хозяева оформят уверенную победу.

