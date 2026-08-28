Матч 2 тура чемпионата Франции между «Брестом» и «Тулузой» пройдет 29 августа 2026 года в Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле». Обе команды неважно стартовали: хозяева сыграли вничью с «Ле-Маном» (2:2), гости уступили «Лиону» (0:2). «Брест» не может победить на своем поле уже восемь матчей, а «Тулуза» проиграла три последних встречи. При этом в очных противостояниях хозяева имеют небольшое преимущество – семь побед против шести у гостей. Кто же сумеет прервать свои неудачные серии и одержать первую победу в сезоне – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун, или гости, которые традиционно забивают «Бресту» в последних встречах?

Кто победит в матче

«Брест» постарается использовать преимущество своего поля, чтобы прервать безвыигрышную домашнюю серию из восьми матчей. В атаке хозяева стабильны: в среднем за последние пять игр они забивают 1,80 гола, а в очных встречах с «Тулузой» регулярно отличались в последних матчах. Однако оборона «Бреста» вызывает серьeзные опасения – они пропускают в шестнадцати последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 мяча. Это дает «Тулузе» шанс на гол, но домашняя поддержка и атакующий потенциал хозяев могут помочь им добиться положительного результата.

«Тулуза» подходит к матчу с противоположными проблемами. Команда проиграла три последних матча, а в атаке действует неэффективно – в среднем 0,80 гола за последние пять игр. Однако в очных встречах с «Брестом» гости забивают в трeх последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у ворот этого соперника. Оборона «Тулузы» также небезупречна – в среднем 1,60 пропущенных мяча за тот же период. В стартовом туре они уступили «Лиону» (0:2), а в товарищеских матчах проиграли «Гамбургу» (1:2). Гости будут стремиться прервать свою неудачную серию, но их низкая результативность вызывает сомнения.

Итоговый вывод: обе команды имеют проблемы в обороне и атаке, но «Брест» дома выглядит предпочтительнее благодаря более стабильной результативности. «Тулуза» слишком мало забивает, чтобы претендовать на победу на выезде. Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев или ничья, но с учeтом домашнего фактора «Брест» как минимум не проиграет.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Брест» имеет небольшое преимущество: семь побед против шести у «Тулузы», ещe шесть встреч завершились вничью. Однако в последних двух очных матчах победу одерживала «Тулуза» – 2:0 в Бресте и 2:0 дома. Текущая форма «Бреста» дома – восемь матчей без побед, тогда как «Тулуза» проиграла три последних встречи. Обе команды находятся в кризисе, но «Брест» играет на своем поле и забивает более стабильно, что дает им небольшое преимущество.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды находятся в плохой форме, редко побеждают и имеют проблемы в обороне. «Брест» дома не выигрывает восемь матчей, но забивает стабильно, а «Тулуза» проиграла три встречи подряд и мало забивает. Учитывая баланс сил и проблемы обеих команд, наиболее логичным исходом видится мировой результат с обоюдными голами. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Франции между «Брестом» и «Тулузой» состоится 29 августа 2026 года в Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.