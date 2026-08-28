Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Брест» – «Тулуза»: кто победит в матче 2 тура Лиги 1 2026/2027

28 августа 2026 10:18
Брест - Тулуза
29 авг. 2026, суббота 21:45 | Франция. Лига 1, 2 тур
Перейти в онлайн матча
3.40
Ничья
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 2 тура чемпионата Франции между «Брестом» и «Тулузой» пройдет 29 августа 2026 года в Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле». Обе команды неважно стартовали: хозяева сыграли вничью с «Ле-Маном» (2:2), гости уступили «Лиону» (0:2). «Брест» не может победить на своем поле уже восемь матчей, а «Тулуза» проиграла три последних встречи. При этом в очных противостояниях хозяева имеют небольшое преимущество – семь побед против шести у гостей. Кто же сумеет прервать свои неудачные серии и одержать первую победу в сезоне – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун, или гости, которые традиционно забивают «Бресту» в последних встречах?

Кто победит в матче

«Брест» постарается использовать преимущество своего поля, чтобы прервать безвыигрышную домашнюю серию из восьми матчей. В атаке хозяева стабильны: в среднем за последние пять игр они забивают 1,80 гола, а в очных встречах с «Тулузой» регулярно отличались в последних матчах. Однако оборона «Бреста» вызывает серьeзные опасения – они пропускают в шестнадцати последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 мяча. Это дает «Тулузе» шанс на гол, но домашняя поддержка и атакующий потенциал хозяев могут помочь им добиться положительного результата.

«Тулуза» подходит к матчу с противоположными проблемами. Команда проиграла три последних матча, а в атаке действует неэффективно – в среднем 0,80 гола за последние пять игр. Однако в очных встречах с «Брестом» гости забивают в трeх последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у ворот этого соперника. Оборона «Тулузы» также небезупречна – в среднем 1,60 пропущенных мяча за тот же период. В стартовом туре они уступили «Лиону» (0:2), а в товарищеских матчах проиграли «Гамбургу» (1:2). Гости будут стремиться прервать свою неудачную серию, но их низкая результативность вызывает сомнения.

Итоговый вывод: обе команды имеют проблемы в обороне и атаке, но «Брест» дома выглядит предпочтительнее благодаря более стабильной результативности. «Тулуза» слишком мало забивает, чтобы претендовать на победу на выезде. Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев или ничья, но с учeтом домашнего фактора «Брест» как минимум не проиграет.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Брест» имеет небольшое преимущество: семь побед против шести у «Тулузы», ещe шесть встреч завершились вничью. Однако в последних двух очных матчах победу одерживала «Тулуза» – 2:0 в Бресте и 2:0 дома. Текущая форма «Бреста» дома – восемь матчей без побед, тогда как «Тулуза» проиграла три последних встречи. Обе команды находятся в кризисе, но «Брест» играет на своем поле и забивает более стабильно, что дает им небольшое преимущество.

Личные встречи
Побед - 6 (33%)
Ничьих - 6 (33%)
Побед - 6 (33%)
25
Забитых мячей
22
1.39
В среднем за матч
1.22
5:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
2 : 5
11.01.2020
Брест
Самая крупная ничья
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
2 : 2
29.08.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
2 : 2
29.08.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 19 тур
Брест
0 : 2
25.01.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
2 : 0
24.08.2025
Брест
Франция. Лига 1, 27 тур
Тулуза
2 : 4
30.03.2025
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 34 тур
Тулуза
0 : 3
19.05.2024
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 1
08.10.2023
Тулуза
Франция. Лига 1, 29 тур
Брест
3 : 1
02.04.2023
Тулуза
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
1 : 1
15.01.2023
Брест
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
2 : 5
11.01.2020
Брест
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
1 : 1
10.08.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
0 : 1
09.03.2013
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
27.10.2012
Брест
Франция. Лига 1, 35 тур
Брест
0 : 0
02.05.2012
Тулуза
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
0 : 0
21.12.2011
Брест
Франция. Лига 1, 38 тур
Брест
0 : 2
29.05.2011
Тулуза
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
2 : 0
07.08.2010
Брест
Франция. Кубок, 1/16 финала
Тулуза
0 : 2
10.02.2010
Брест
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брест
1
Эгиль Селвик
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
70
Кенни Лала
(К) ПЗ
9
Пате Мбуп
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Мамади Дьямбу
ОП
23
Камори Думбия
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Жюльен Лашуэр
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
12
Крист Тапе
ЦЗ
94
I. Diallo
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
6
Алексис Восса
ЦП
8
Томас Йоргенсен
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Брест
30
Mathieu Patouillet
ВР
34
Evan Mailly
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
32
Mathis Lainé
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
17
Мама Бальде
ПВ
Тулуза
60
Матис Нифлор
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
22
Рафик Мессали
ПВ
37
Ilyas Azizi
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
49
Aymen Amaaouch
ЦФ
11
Sion Oppong
ЦФ
4-2-3-1
1
Селвик
2
Локо
71
Ле Ген
4
Льорис
70
Лала
13
Шотар
6
Дьямбу
9
Мбуп
23
Думбия
20
дель Кастильо
19
Ажорк
4-3-1-2
16
Ресте
3
МакКензи
12
Тапе
94
2
Николайсен
23
Кассерес
6
Восса
8
Йоргенсен
34
Гбоу
7
Виньоло
13
Рассел-Роу
20
дель Кастильо
17
Бальде
17
Бальде
20
дель Кастильо
6
Дьямбу
8
Маньетти
8
Маньетти
6
Дьямбу
4
Льорис
29
Тусар
29
Тусар
4
Льорис
9
Мбуп
32
32
9
Мбуп
23
Думбия
7
Нонге
7
Нонге
23
Думбия
13
Рассел-Роу
9
Идальго
9
Идальго
13
Рассел-Роу
8
Йоргенсен
5
Кумбасса
5
Кумбасса
8
Йоргенсен
6
Восса
31
Шмидт
31
Шмидт
6
Восса
94
22
Мессали
22
Мессали
94
7
Виньоло
11
11
7
Виньоло
Остались в запасе
Брест
Тулуза
20
Люк Зогбе
ПЗ
30
Mathieu Patouillet
ВР
34
Evan Mailly
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Жюльен Лашуэр
37
Ilyas Azizi
ЦФ
19
Давид Одогу
ЦЗ
60
Матис Нифлор
ВР
49
Aymen Amaaouch
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
20
Люк Зогбе
ПЗ
30
Mathieu Patouillet
ВР
34
Evan Mailly
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
Остались в запасе
37
Ilyas Azizi
ЦФ
19
Давид Одогу
ЦЗ
60
Матис Нифлор
ВР
49
Aymen Amaaouch
ЦФ
Главный тренер
Жюльен Лашуэр
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Брест
Точно не сыграют
Брендан Шардонне
ЦЗ
Justin Bourgault
ЦЗ
Тулуза
Точно не сыграют
Арон Доннум
ПВ
Абу Франсис
АП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды находятся в плохой форме, редко побеждают и имеют проблемы в обороне. «Брест» дома не выигрывает восемь матчей, но забивает стабильно, а «Тулуза» проиграла три встречи подряд и мало забивает. Учитывая баланс сил и проблемы обеих команд, наиболее логичным исходом видится мировой результат с обоюдными голами. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Франции между «Брестом» и «Тулузой» состоится 29 августа 2026 года в Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Брест» – «Тулуза»: смотреть онлайн.

3.40
Ничья
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Тулуза Брест
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+