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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Тулуза
Брест - Тулуза: обзор матча 08 октября 2023
Брест
08.10.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
90+2'
М. Сатриано
27'
Ф. Магри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Тулуза
ГОЛ! 1:1!
М. Сатриано
90'
+2
Замена
М. Лаж
️️️️
Р. дель Кастильо
86'
84'
Замена
С. Гелаберт
️️️️
Ф. Магри
79'
Желтая карточка
Т. Даллинга
Замена
Б. Браими
️️️️
С. Мунье
75'
Желтая карточка
Л. Брассье
70'
70'
Замена
М. Деслер
️️️️
К. Кебен
69'
Замена
В. Сьерро
️️️️
А. Доннум
Замена
М. Сатриано
️️️️
Ж. ле Дуарон
64'
Замена
У. Маньетти
️️️️
Ж. Мартен
64'
62'
Замена
Г. Суасо
️️️️
М. Диарра
62'
Замена
Т. Даллинга
️️️️
Я. Беграуи
Замена
К. Думбия
️️️️
М. Камара
46'
Желтая карточка
М. Камара
45'
+4
27'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Магри
Пас отдал
Я. Беграуи
10'
Желтая карточка
С. Спирингс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Денис Генро
АП
15
Арон Доннум
ПВ
14
Янис Беграуи
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
8
Уго Маньетти
ЦП
11
Камори Думбия
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
4-3-1-2
40
Бизот
3
Брассье
2
Локо
5
Шардонне
70
Лала
8
Мартен
33
Лис-Мелу
45
Камара
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
9
Мунье
4-2-2-2
16
Ресте
2
Николайсен
2
Кошта
4
Кебен
24
Диарра
6
Спирингс
23
Кассерес
15
Доннум
10
Генро
9
Магри
14
Беграуи
8
Мартен
8
Маньетти
8
Маньетти
8
Мартен
45
Камара
11
Думбия
11
Думбия
45
Камара
9
Мунье
7
Браими
7
Браими
9
Мунье
20
дель Кастильо
28
Лаж
28
Лаж
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
10
Сатриано
10
Сатриано
9
ле Дуарон
24
Диарра
17
Суасо
17
Суасо
24
Диарра
4
Кебен
3
Деслер
3
Деслер
4
Кебен
15
Доннум
4
Сьерро
4
Сьерро
15
Доннум
9
Магри
10
Гелаберт
10
Гелаберт
9
Магри
14
Беграуи
27
Даллинга
27
Даллинга
14
Беграуи
Остались в запасе
Брест
Тулуза
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
Главный тренер
Эрик Руа
16
Алекс Домингес
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Брест - Тулуза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
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