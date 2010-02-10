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Расписание матчей
Франция. Кубок
Тулуза - Брест
Тулуза - Брест: обзор матча 10 февраля 2010
Тулуза
10.02.2010, среда, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тулуза - Брест
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0
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0
0
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Франция. Лига 1, 11 тур
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