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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Тулуза
Брест - Тулуза: обзор матча 10 августа 2019
Брест
10.08.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
25'
М. Отре
89'
Э. Кулурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Тулуза
89'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кулурис
88'
Замена
К. Буагар
️️️️
Ж. Макенго
Замена
Ф. Н'Гома
️️️️
М. Отре
87'
Пенальти не реализован!
Г. Шарбонье
84'
78'
Замена
С. Морейра
️️️️
А. Рохель
Замена
К. Баттоккио
️️️️
Й. Кур
74'
72'
Замена
А. Исека
️️️️
В. Ванкер
ГОЛ! 1:0!
М. Отре
Пас отдал
Й. Кур
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
8
Йоанн Кур
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Брест
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
24
Ферри Н'Гома
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
38
Сам Санна
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Ларсоннер
15
Перро
32
Бен
21
Кастеллетто
33
Фоссюрье
27
Диалло
8
Кур
23
Отре
93
Белькебла
7
Грандсир
14
Шарбонье
4-1-4-1
30
Рейне
98
Амьен-Аду
18
Диаките
2
Рохель
4
Силла
6
Сангаре
10
Градель
21
Ванкер
14
Доссеви
17
Макенго
9
Кулурис
23
Отре
24
Н'Гома
24
Н'Гома
23
Отре
8
Кур
22
Баттоккио
22
Баттоккио
8
Кур
17
Макенго
17
Буагар
17
Буагар
17
Макенго
2
Рохель
31
Морейра
31
Морейра
2
Рохель
21
Ванкер
9
Исека
9
Исека
21
Ванкер
Остались в запасе
Брест
Тулуза
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
38
Сам Санна
ЦП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Остались в запасе
38
Сам Санна
ЦП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Брест - Тулуза
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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