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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Брест
Тулуза - Брест: обзор матча 11 января 2020
Тулуза
11.01.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 5
Завершен
Брест
16'
Б. Диаките
21'
Б. Диаките
7'
Й. Кур
72'
Г. Шарбонье
77'
Г. Шарбонье
85'
И. Кардона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Брест
85'
ГОЛ! 2:4!
И. Кардона
Пас отдал
Г. Шарбонье
Желтая карточка
В. Ванкер
84'
77'
ГОЛ! 2:3!
Г. Шарбонье
Пас отдал
И. Кардона
72'
ГОЛ! 2:2!
Г. Шарбонье
Пас отдал
А. Менди
ГОЛ! 2:1!
Б. Диаките
Пас отдал
К. Буагар
21'
ГОЛ! 1:1!
Б. Диаките
Пас отдал
М. Доссеви
16'
7'
ГОЛ! 0:1!
Й. Кур
Пас отдал
И. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
21
Вильям Ванкер
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
6
Поль Ласн
ОП
8
Йоанн Кур
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Брест
16
Донован Леон
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Рейне
4
Силла
28
Габриэльсен
18
Диаките
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
21
Ванкер
14
Доссеви
17
Буагар
9
Саного
9
Кулурис
3-2-2-2
30
Ларсоннер
33
Фоссюрье
21
Кастеллетто
24
Бааль
27
Диалло
6
Ласн
8
Кур
22
Баттоккио
7
Кардона
14
Шарбонье
Остались в запасе
Тулуза
Брест
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
16
Донован Леон
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Остались в запасе
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
16
Донован Леон
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Тулуза - Брест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
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