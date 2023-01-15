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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Брест
Тулуза - Брест: обзор матча 15 января 2023
Тулуза
15.01.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
Брест
65'
З. Абухляль
18'
С. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Брест
83'
Замена
А. Камблан
️️️️
Ж. ле Дуарон
83'
Замена
Х. Белькебла
️️️️
М. Камара
Замена
Н. Скитта
️️️️
Б. Дежегере
80'
70'
Замена
И. Слимани
️️️️
С. Мунье
70'
Замена
К. Лала
️️️️
Н. Фадиджа
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
З. Абухляль
70'
ГОЛ! 1:1!
З. Абухляль
65'
Желтая карточка
А. Руо
57'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
Р. Ратао
55'
Замена
Т. Даллинга
️️️️
А. Онаиву
55'
Желтая карточка
Б. Дежегере
42'
38'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
37'
Желтая карточка
Л. Брассье
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Мунье
Пас отдал
У. Маньетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
19
Брехт Дежегере
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
8
Фарез Шаиби
ЦП
15
Натан Скитта
АП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Тайрик Арконт
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-3-2-1
1
Дюпе
24
Диарра
2
Николайсен
24
Руо
4
Силла
19
Дежегере
6
Спирингс
8
ван ден Бомен
9
Ратао
7
Абухляль
45
Онаиву
4-3-1-2
40
Бизот
27
Фадиджа
5
Шардонне
29
Эрейе
3
Брассье
45
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
9
Онора
9
ле Дуарон
9
Мунье
9
Ратао
8
Шаиби
8
Шаиби
9
Ратао
19
Дежегере
15
Скитта
15
Скитта
19
Дежегере
7
Абухляль
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
7
Абухляль
45
Онаиву
27
Даллинга
27
Даллинга
45
Онаиву
27
Фадиджа
70
Лала
70
Лала
27
Фадиджа
45
Камара
93
Белькебла
93
Белькебла
45
Камара
9
ле Дуарон
9
Камблан
9
Камблан
9
ле Дуарон
9
Мунье
19
Слимани
19
Слимани
9
Мунье
Остались в запасе
Тулуза
Брест
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Хоакин Бласкес
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
7
Тайрик Арконт
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
7
Тайрик Арконт
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Тулуза - Брест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
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