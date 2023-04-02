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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Тулуза
Брест - Тулуза: обзор матча 02 апреля 2023
Брест
02.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 29 тур
3 : 1
Завершен
Тулуза
33'
С. Мунье
63'
Ж. ле Дуарон
84'
М. Камара
10'
Т. Даллинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Тулуза
Замена
А. Элис
️️️️
Х. Белькебла
90'
+3
Замена
У. Маньетти
️️️️
Ф. Онора
90'
+3
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
Р. дель Кастильо
86'
Замена
Ф. Лемарешаль
️️️️
С. Мунье
86'
ГОЛ! 3:1!
М. Камара
Пас отдал
Ф. Онора
84'
83'
Вторая желтая
М. Деслер
77'
Замена
С. Хамулич
️️️️
С. Спирингс
77'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Р. Ратао
75'
Желтая карточка
А. Руо
Замена
М. Камара
️️️️
Ж. ле Дуарон
71'
68'
Замена
Д. Генро
️️️️
В. Сьерро
68'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
Т. Даллинга
ГОЛ! 2:1!
Ж. ле Дуарон
Пас отдал
Ф. Онора
63'
61'
Замена
А. Онаиву
️️️️
З. Абухляль
60'
Желтая карточка
З. Абухляль
ГОЛ! 1:1!
С. Мунье
Пас отдал
Р. дель Кастильо
33'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
30'
30'
Желтая карточка
С. Спирингс
25'
Желтая карточка
М. Деслер
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Даллинга
Пас отдал
Б. ван ден Бомен
Желтая карточка
К. Лала
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
8
Фарез Шаиби
ЦП
10
Денис Генро
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
10
Саид Хамулич
ЦФ
4-2-2-2
40
Бизот
3
Брассье
93
Дюверн
5
Шардонне
70
Лала
33
Лис-Мелу
93
Белькебла
9
Онора
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
9
Мунье
4-3-2-1
1
Дюпе
3
Деслер
2
Николайсен
24
Руо
17
Суасо
8
ван ден Бомен
6
Спирингс
4
Сьерро
7
Абухляль
9
Ратао
27
Даллинга
20
дель Кастильо
27
Фадиджа
27
Фадиджа
20
дель Кастильо
9
Онора
8
Маньетти
8
Маньетти
9
Онора
9
ле Дуарон
45
Камара
45
Камара
9
ле Дуарон
9
Мунье
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
9
Мунье
93
Белькебла
17
Элис
17
Элис
93
Белькебла
27
Даллинга
8
Шаиби
8
Шаиби
27
Даллинга
4
Сьерро
10
Генро
10
Генро
4
Сьерро
9
Ратао
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
9
Ратао
7
Абухляль
45
Онаиву
45
Онаиву
7
Абухляль
6
Спирингс
10
Хамулич
10
Хамулич
6
Спирингс
Остались в запасе
Брест
Тулуза
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Брест - Тулуза
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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