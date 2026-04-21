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  • «Ланс» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

«Ланс» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

21 апреля, 21:00
Ланс
21.04.2026, вторник, 22:10
Франция. Кубок, 1/2 финала
4 : 1
Завершен
Тулуза
9' Ф. Товен (П) 18' А. Сен-Максимен 35' М. Удоль 74' А. Томассон
21' С. Идальго
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
20
Маланг Сарр
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
8
Мамаду Сангаре
АП
28
Адриен Томассон
(К) АП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
11
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Тулуза
16
Кьетил Хауг
ВР
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
24
Дайанн Метали
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
18
Папе Демба Диоп
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Сантьяго Идальго
ЦФ
20
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
27
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
5
Андрия Булатович
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
38
Райан Фофана
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Тулуза
1
Гийом Ресте
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
45
Алексис Восса
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
37
Ilyas Azizi
ЦФ
3-2-3-2
40
Риссе
25
Ганиу
6
Байду
20
Сарр
14
Удоль
12
Абдулхамид
8
Сангаре
28
Томассон
10
Товен
11
Эдуард
9
Сен-Максимен
3-2-2-1-2
16
Хауг
4
Крессуэлл
2
Николайсен
24
Метали
19
Сидибе
35
Кумбасса
23
Кассерес
18
Диоп
15
Доннум
20
Эмерсонн
11
Идальго
6
Байду
27
Масуаку
27
Масуаку
6
Байду
12
Абдулхамид
2
Агилар
2
Агилар
12
Абдулхамид
10
Товен
21
Айдара
21
Айдара
10
Товен
11
Эдуард
19
Сима
19
Сима
11
Эдуард
9
Сен-Максимен
22
Саид
22
Саид
9
Сен-Максимен
35
Кумбасса
12
Каманци
12
Каманци
35
Кумбасса
18
Диоп
45
Восса
45
Восса
18
Диоп
23
Кассерес
77
Сауэр
77
Сауэр
23
Кассерес
19
Сидибе
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
19
Сидибе
11
Идальго
37
37
11
Идальго
Остались в запасе
Ланс
Тулуза
16
Матье Горжелен
ВР
5
Андрия Булатович
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
1
Гийом Ресте
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
5
Андрия Булатович
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Остались в запасе
1
Гийом Ресте
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Ланс - Тулуза
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
10
12
Офсайды
0
2
Количество передач
549
335
Сейвы
0
6
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Тулузы», 1/2 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля в 22:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Тулуза»

«Ланс» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Тулуза Ланс
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