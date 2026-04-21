21.04.2026, вторник, 22:10
Франция. Кубок, 1/2 финала
Франция. Кубок, 1/2 финала
4 : 1
Завершен
Составы команд
Ланс
Ланс
3-2-3-2
40
Риссе
25
Ганиу
6
Байду
20
Сарр
14
Удоль
12
Абдулхамид
8
Сангаре
28
Томассон
10
Товен
11
Эдуард
9
Сен-Максимен
3-2-2-1-2
16
Хауг
4
Крессуэлл
2
Николайсен
24
Метали
19
Сидибе
35
Кумбасса
23
Кассерес
18
Диоп
15
Доннум
20
Эмерсонн
11
Идальго
6
Байду
27
Масуаку
27
Масуаку
6
Байду
12
Абдулхамид
2
Агилар
2
Агилар
12
Абдулхамид
10
Товен
21
Айдара
21
Айдара
10
Товен
11
Эдуард
19
Сима
19
Сима
11
Эдуард
9
Сен-Максимен
22
Саид
22
Саид
9
Сен-Максимен
35
Кумбасса
12
Каманци
12
Каманци
35
Кумбасса
18
Диоп
45
Восса
45
Восса
18
Диоп
23
Кассерес
77
Сауэр
77
Сауэр
23
Кассерес
19
Сидибе
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
19
Сидибе
11
Идальго
37
37
11
Идальго
Остались в запасе
Ланс
Тулуза
16
Матье Горжелен
ВР
5
Андрия Булатович
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
1
Гийом Ресте
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
5
Андрия Булатович
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Остались в запасе
1
Гийом Ресте
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Ланс - Тулуза
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
10
12
Офсайды
0
2
Количество передач
549
335
Сейвы
0
6
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Тулузы», 1/2 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля в 22:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»