Metaratings: «Локомотив» интересуется форвардом «Реймса» Диа

«Локомотив» интересуется нападающим «Реймса» Булайе Диа.

По информации Metaratings, сенегалец с лета находится в шорт-листе «Локомотива». Московский клуб делал официальное предложение «Реймсу» по футболисту в минувшее трансферное окно, но 24-летний форвард ответил отказом.