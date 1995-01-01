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    Metaratings: «Локомотив» интересуется форвардом «Реймса» Диа

    «Локомотив» интересуется нападающим «Реймса» Булайе Диа.

    По информации Metaratings, сенегалец с лета находится в шорт-листе «Локомотива». Московский клуб делал официальное предложение «Реймсу» по футболисту в минувшее трансферное окно, но 24-летний форвард ответил отказом.

    • В текущем сезоне Лиги 1 Диа забил восемь голов в восьми матчах.
    • Сенегалец – второй в списке лучших бомбардиров лиги после Килиана Мбаппе, на счету которого девять мячей.
    • Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.
    • Контракт Диа с «Реймсом» истекает летом 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18960

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Опять чернокожий. Локо встаёт на одно колено?...

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