Metaratings: «Локомотив» интересуется форвардом «Реймса» Диа

«Локомотив» интересуется нападающим «Реймса» Булайе Диа.
По информации Metaratings, сенегалец с лета находится в шорт-листе «Локомотива». Московский клуб делал официальное предложение «Реймсу» по футболисту в минувшее трансферное окно, но 24-летний форвард ответил отказом.
- В текущем сезоне Лиги 1 Диа забил восемь голов в восьми матчах.
- Сенегалец – второй в списке лучших бомбардиров лиги после Килиана Мбаппе, на счету которого девять мячей.
- Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.
- Контракт Диа с «Реймсом» истекает летом 2022 года.
Источник: Metaratings