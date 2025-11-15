«Тренер – Романцев, помощник – Моуринью»: Аленичев составил символическую сборную мира

Бывший спартаковец Дмитрий Аленичев составил символическую сборную всех времен.
«Сборную всех времeн мне составить несложно. В воротах – Дасаев. Далее четыре защитника – Кафу, Мальдини, Каннаваро и Алдаир. В полузащите будут Хави, Иньеста, Тотти, Зидан и Деку. А в нападении – Роналдо, зубастик. При всем уважении к Месси и Криштиану Роналду, мне то поколение поближе.
А тренером должен был стать Олег Иванович Романцев, а в помощниках у него – Жозе Моуринью», – сказал Аленичев.
- Романцев 9 раз приводил «Спартак» к чемпионству.
- Тренер не работает с 2005 года.
- В течение 6 лет Романцев тренировал сборную России.
Источник: «Матч ТВ»