Новичок «Урала» получил «абсурднейшую» травму

Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко объяснил, почему Дмитрий Прищепа не сыграл с «Черноморцем».

«Прищепа позавчера получил абсурднейшую травму, находясь в статичном положении. Медицинское обследование показало, что сроки восстановления займут от 2 до 3 недель.

Для нас это, безусловно, потеря. Парень только пришел, мы знаем его качества. Вместо того, чтобы перестраиваться на тот, который мы хотим видеть, он будет восстанавливаться.

Тем не менее травмы – часть футбола. Нам жаль, будем ждать его возвращения в общую группу», – сказал Ромащенко.