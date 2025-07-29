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Новичок «Урала» получил «абсурднейшую» травму

Сегодня, 00:50

Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко объяснил, почему Дмитрий Прищепа не сыграл с «Черноморцем».

«Прищепа позавчера получил абсурднейшую травму, находясь в статичном положении. Медицинское обследование показало, что сроки восстановления займут от 2 до 3 недель.

Для нас это, безусловно, потеря. Парень только пришел, мы знаем его качества. Вместо того, чтобы перестраиваться на тот, который мы хотим видеть, он будет восстанавливаться.

Тем не менее травмы – часть футбола. Нам жаль, будем ждать его возвращения в общую группу», – сказал Ромащенко.

  • В начале июля «Урал» подписал с белорусским защитником 3-летний контракт.
  • Его перехватили у «Краснодара».
  • До этого 24-летний Прищепа выступал за «Ротор», «Велес», «Крылья Советов» и «Зенит-2».

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Источник: Sport24
Россия. PARI Первая лига Черноморец Урал Прищепа Дмитрий Ромащенко Мирослав
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