Клуб Первой лиги выиграл борьбу у «Краснодара» за игрока сборной Беларуси

Защитник сборной Беларуси Дмитрий Прищепа 30 июня прилетит в Екатеринбург для подписания 3-летнего контракта с «Уралом». Он будет получать в новом клубе зарплату в размере 1,5 миллиона рублей в месяц.

Ранее, этот 23-летний защитник проходил просмотр в «Краснодаре» и должен был заключить с «быками» договор. После чего, возможно, уехать в аренду.

«Однако отец и сын Ивановы приложили максимум усилий, чтобы успешно убедить Диму присоединиться к команде Ромащенко на постоянной основе», – написал журналист Иван Карпов.