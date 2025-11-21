Введите ваш ник на сайте
Ромащенко объяснил провал Станковича в «Спартаке»

Сегодня, 10:21
3

Российский тренер Мирослав Ромащенко прокомментировал отставку Деяна Станковича из «Спартака».

– Конечно, я был в курсе, что именно Станкович был у руля «Ференцвароша». И с Маркиньосом, Абеной, которые впоследствии попали в «Спартак», я тоже хорошо знаком, знаю их качества. Не скрою, мне было интересно, как команда будет играть, какую систему выберет новый тренер. Несколько матчей я посмотрел. Работать в «Ференцвароше», конечно, престижно, но «Спартак» – это нечто особенное.

– Но «Ференцварош» для Венгрии значит не меньше, чем «Спартак» для России.

– Да, но масштабы совершенно разные. «Спартак» – это самая титулованная команда страны с богатейшими традициями, историей и самой большой армией болельщиков. Здесь не каждый сможет работать. Наверное, чисто по-тренерски Станкович оказался не слишком убедителен. Отсюда и результаты, отличные от тех, что у него были в Венгрии. Здесь нужно быть матeрым и уверенным в себе тренером и иметь не только серьeзный игровой бэкграунд, но и фундаментальные тренерские убеждения. Поэтому и произошло то, что произошло. В этот клуб нужно приходить убедительным и фундаментальным. При этом я понимаю, насколько тяжело в «Спартаке» работать любому тренеру.

  • После отставки Станковича «Спартак» временно возглавил Вадим Романов.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ после 15 туров.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Ромащенко Мирослав Станкович Деян
Комментарии (3)
ПалкоВводецъ007
1763710245
Просто Станковича обманули. Обещали, что он будет тренировать российский топ клуб, а оказалось лузерский свинарник. Гыгыгы
Ответить
...уефан
1763711211
...смотреть вперёд надо, а вы всё назад оглядываетесь...
Ответить
andr45
1763711551
Бездарный тренеришка, всю жизнь, находившийся на побегушках пытается учить состоявшихся людей) Лучше подумай л своей провальной жизни))
Ответить
