Адиев отреагировал на информацию о приглашении в «Ахмат»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о возможности назначения в «Ахмат».
«Ахмат»? Пока без комментариев. Скоро все сами узнаете», – сказал Адиев.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что в ближайшее время Адиев сменит Мирослава Ромащенко на посту главного тренера грозненской команды.
- После 21 сыгранного матча в нынешнем сезоне РПЛ «Ахмат» с 20 очками занимает 12-е место.
- Ромащенко возглавляет «Ахмат» с августа 2023 года.
- Адиев тренировал в РПЛ «Анжи» в сезоне-2018/19.