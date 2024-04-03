Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Адиев отреагировал на информацию о приглашении в «Ахмат»

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о возможности назначения в «Ахмат».

    «Ахмат»? Пока без комментариев. Скоро все сами узнаете», – сказал Адиев.

    Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что в ближайшее время Адиев сменит Мирослава Ромащенко на посту главного тренера грозненской команды.

    • После 21 сыгранного матча в нынешнем сезоне РПЛ «Ахмат» с 20 очками занимает 12-е место.
    • Ромащенко возглавляет «Ахмат» с августа 2023 года.
    • Адиев тренировал в РПЛ «Анжи» в сезоне-2018/19.

    Новости по теме
    Турнирная таблица РПЛ после 23-го тура 2
    Адиев – о поражении «Ахмата» от «Локо»: «Я отвечаю за результат, даже если принял команду час назад»
    Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Ахматом»
    Источник: «Спорт День за Днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2024 18:09
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1712157259
    Начнет ничьи собирать с вялой игрой
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+