Адиев отреагировал на информацию о приглашении в «Ахмат»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о возможности назначения в «Ахмат».

«Ахмат»? Пока без комментариев. Скоро все сами узнаете», – сказал Адиев.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что в ближайшее время Адиев сменит Мирослава Ромащенко на посту главного тренера грозненской команды.