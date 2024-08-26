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  • Ромащенко прокомментировал возможное воссоединение с Черчесовым в сборной Казахстана

Ромащенко прокомментировал возможное воссоединение с Черчесовым в сборной Казахстана

26 августа 2024, 13:21

Бывший главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко не против стать ассистентом Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

– Мне бы хотелось продолжить карьеру именно в качестве главного тренера, потому что я достаточно амбициозный, но я сделал этот шаг не для того, чтобы сейчас сразу быть ассистентом. Но, в конце концов, я также понимаю, что если потребуется моя помощь какому‑то человеку, который будет уверен во мне, то я готов всегда.

Я открытый человек, я готов обсудить! И не вижу ничего зазорного, даже если придется сделать шаг назад.

  • Ромащенко покинул «Ахмат» в апреле 2024 года.
  • Он работал ассистентом Станислава Черчесова в «Жемчужине Сочи», «Тереке» (сейчас «Ахмат»), «Амкаре», московском «Динамо», «Легии», «Ференцвароше» и сборной России.

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Источник: Kazfootball.kz
Казахстан. Премьер-лига Казахстан Черчесов Станислав Ромащенко Мирослав
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