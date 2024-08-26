Ромащенко прокомментировал возможное воссоединение с Черчесовым в сборной Казахстана

Бывший главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко не против стать ассистентом Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

– Мне бы хотелось продолжить карьеру именно в качестве главного тренера, потому что я достаточно амбициозный, но я сделал этот шаг не для того, чтобы сейчас сразу быть ассистентом. Но, в конце концов, я также понимаю, что если потребуется моя помощь какому‑то человеку, который будет уверен во мне, то я готов всегда.

Я открытый человек, я готов обсудить! И не вижу ничего зазорного, даже если придется сделать шаг назад.