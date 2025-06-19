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Стал известен новый тренер «Урала»

Сегодня, 10:00

В «Урале» определились с кандидатурой нового главного тренера.

Должность займет Мирослав Ромащенко.

В среду он встретился с президентом клуба Григорием Ивановым и согласовал ключевые детали сотрудничества.

  • Ромащенко вошел в тренерский штаб «Урала» в январе.
  • В последнее время он самостоятельно работал только в «Ахмате» с 2023 по 2024 год.
  • До этого 51-летний специалист был помощником Станислава Черчесова в разных командах.
  • «Урал» не смог вернуться в РПЛ, проиграв в стыках «Ахмату».

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Источник: Metaratings
Россия. Первая лига Урал Ромащенко Мирослав
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