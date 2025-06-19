Стал известен новый тренер «Урала»

В «Урале» определились с кандидатурой нового главного тренера.
Должность займет Мирослав Ромащенко.
В среду он встретился с президентом клуба Григорием Ивановым и согласовал ключевые детали сотрудничества.
- Ромащенко вошел в тренерский штаб «Урала» в январе.
- В последнее время он самостоятельно работал только в «Ахмате» с 2023 по 2024 год.
- До этого 51-летний специалист был помощником Станислава Черчесова в разных командах.
- «Урал» не смог вернуться в РПЛ, проиграв в стыках «Ахмату».
Источник: Metaratings