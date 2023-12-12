В «Ахмате» прокомментировали будущее Ромащенко на посту главного тренера

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев прокоментировал слухи о возможном увольнении Мирослава Ромащенко с поста главного тренера команды.

«Бывают бредовые слухи про наш клуб и его тренерский штаб, которые мы комментировать не будем. Мы рассчитываем на наш тренерский штаб во главе с Мирославом Ромащенко. Вопрос на сегодняшний день ни в каком формате не стоит. Ромащенко со своим тренерским штабом готовит команду к весенней части чемпионата, и мы вместе активно работаем над усилением состава», – сказал Газаев.