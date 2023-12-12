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    • В «Ахмате» прокомментировали будущее Ромащенко на посту главного тренера

    В «Ахмате» прокомментировали будущее Ромащенко на посту главного тренера

    Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев прокоментировал слухи о возможном увольнении Мирослава Ромащенко с поста главного тренера команды.

    «Бывают бредовые слухи про наш клуб и его тренерский штаб, которые мы комментировать не будем. Мы рассчитываем на наш тренерский штаб во главе с Мирославом Ромащенко. Вопрос на сегодняшний день ни в каком формате не стоит. Ромащенко со своим тренерским штабом готовит команду к весенней части чемпионата, и мы вместе активно работаем над усилением состава», – сказал Газаев.

    • Ромащенко возглавил «Ахмат» 18 августа. Под его руководством грозненцы провели в РПЛ 14 матчей, одержав 3 победы, потерпев 6 поражений и 5 раз сыграв вничью.
    • «Ахмат» после 18 туров занимает 13 место в турнирной таблице, находясь всего в четырех очках от зоны вылета.

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    Источник: Sport24

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