В «Ахмате» прокомментировали будущее Ромащенко на посту главного тренера

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев прокоментировал слухи о возможном увольнении Мирослава Ромащенко с поста главного тренера команды.
«Бывают бредовые слухи про наш клуб и его тренерский штаб, которые мы комментировать не будем. Мы рассчитываем на наш тренерский штаб во главе с Мирославом Ромащенко. Вопрос на сегодняшний день ни в каком формате не стоит. Ромащенко со своим тренерским штабом готовит команду к весенней части чемпионата, и мы вместе активно работаем над усилением состава», – сказал Газаев.
- Ромащенко возглавил «Ахмат» 18 августа. Под его руководством грозненцы провели в РПЛ 14 матчей, одержав 3 победы, потерпев 6 поражений и 5 раз сыграв вничью.
- «Ахмат» после 18 туров занимает 13 место в турнирной таблице, находясь всего в четырех очках от зоны вылета.
Источник: Sport24