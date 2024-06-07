Черчесов объяснил, почему не возьмет Ромащенко в штаб сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопросы о формировании тренерского штаба национальной команды.

– Тренерский штаб с вами едет?

– Да, но Ромащенко, думаю, не будет.

– Почему?

– Мы долго работали, это понятно. Когда он принял решение уйти в «Ахмат», я его поддержал. Потому что каждый солдат мечтает стать генералом. Это нормальное явление. Если этот путь выбран, то надо по нему дальше идти. Это я ему сразу сказал.