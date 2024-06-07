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    • Черчесов объяснил, почему не возьмет Ромащенко в штаб сборной Казахстана

    Черчесов объяснил, почему не возьмет Ромащенко в штаб сборной Казахстана

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопросы о формировании тренерского штаба национальной команды.

    – Тренерский штаб с вами едет?

    – Да, но Ромащенко, думаю, не будет.

    – Почему?

    – Мы долго работали, это понятно. Когда он принял решение уйти в «Ахмат», я его поддержал. Потому что каждый солдат мечтает стать генералом. Это нормальное явление. Если этот путь выбран, то надо по нему дальше идти. Это я ему сразу сказал.

    • Черчесов на этой неделе был объявлен главным тренером сборной Казахстана.
    • Мирослав Ромащенко работал с Черчесовым в венгерском «Ференцвароше», варшавской «Легии», московском «Динамо», сборной России и других командах.
    • Ромащенко тренировал «Ахмат» с августа 2023-го по апрель 2024 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.06.2024 09:58
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1717764369
    Перспектив у Ромащенко после неудачной работы в Ахмате будет мало. Но есть поговорка :" взялся за гуж, не говори что не дюж".
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