Черчесов объяснил, почему не возьмет Ромащенко в штаб сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопросы о формировании тренерского штаба национальной команды.
– Тренерский штаб с вами едет?
– Да, но Ромащенко, думаю, не будет.
– Почему?
– Мы долго работали, это понятно. Когда он принял решение уйти в «Ахмат», я его поддержал. Потому что каждый солдат мечтает стать генералом. Это нормальное явление. Если этот путь выбран, то надо по нему дальше идти. Это я ему сразу сказал.
- Черчесов на этой неделе был объявлен главным тренером сборной Казахстана.
- Мирослав Ромащенко работал с Черчесовым в венгерском «Ференцвароше», варшавской «Легии», московском «Динамо», сборной России и других командах.
- Ромащенко тренировал «Ахмат» с августа 2023-го по апрель 2024 года.