Ромащенко считает поражение «Ахмата» от «Динамо» незаслуженным

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко оценил матч 20-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

«Ахмат» провел 2-й тайм в меньшинстве.

В 1-м тайме 2 желтые карточки получил Евгений Харин.

2-ю карточку игрок «Ахмата» получил за симуляцию.

«Согласен, что мы, несмотря на поражение, очень качественно подготовились к этой игре. Мы понимали, как нам нужно играть при обороне, что нужно делать вверху, когда прессинговать, как прессинговать. Мы знали, как организовывать атаку, как действовать в переходных фазах. Считаю, что мы выдали неплохой качественный матч. В первом тайме, если бы у нас было больше точности, то, как минимум, два мяча должно было влетать в ворота «Динамо» из четырех моментов.

Во втором тайме мы тоже хорошо вошли игру. Думаю, до второго гола было сложно, не зная, кто играет в меньшинстве, ответить на этот вопрос. Нам не хватало индивидуальных качеств в завершающей стадии. Очень жаль терять очки и уезжать отсюда с нулем. На мой взгляд, незаслуженное поражение, но так бывает», – сказал Ромащенко.