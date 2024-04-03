В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном назначении Адиева

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о возможности перестановок на посту главного тренера команды. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что вместо Мирослава Ромащенко на эту должность будет назначен Магомед Адиев.

«Я понятия не имею об этом. Да, руководство и болельщики недовольны результатом команды. Но у «Ахмата» есть главный тренер – Мирослав Ромащенко. И он готовит команду к предстоящим играм. Мы уверены, что он справится, больше добавить нечего», – сказал Газзаев.