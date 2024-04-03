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    • В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном назначении Адиева

    В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном назначении Адиева

    Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о возможности перестановок на посту главного тренера команды. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что вместо Мирослава Ромащенко на эту должность будет назначен Магомед Адиев.

    «Я понятия не имею об этом. Да, руководство и болельщики недовольны результатом команды. Но у «Ахмата» есть главный тренер – Мирослав Ромащенко. И он готовит команду к предстоящим играм. Мы уверены, что он справится, больше добавить нечего», – сказал Газзаев.

    • Ромащенко возглавляет «Ахмат» с августа 2023 года.
    • После 21 сыгранного матча в нынешнем сезоне РПЛ «Ахмат» с 20 очками занимает 12-е место.
    • Магомед Адиев является главным тренером сборной Казахстана.

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    Источник: Metaratings.ru

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    03.04.2024 16:50
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